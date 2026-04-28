Francisco Cerúndolo (20° en el ránking ATP) perdió este martes ante el belga Alexander Blockx (69° en el ránking ATP) y quedó eliminado del Masters 1000 Madrid Open en octavos de final.
Cerúndolo no pudo ante Blockx y se quedó en octavos del Madrid Open
El argentino perdió con el belga por 7-6 y 6-2 y no llegó a defender las semifinales del año anterior.
El tenista argentino perdió el primer set en tie-break por 7-6 (8) y desde ahí perdió el rumbo del partido de forma notoria cayendo en el segundo set por 6-2.
Tras perder el primer set, Cerúndolo protagonizó una extraña secuencia reflejando su temperamento y rompiendo la raqueta contra la arcilla de la capital de España.
Con esta derrota y la de Tomás Etcheverry más temprano ante el francés Arthur Fils por 6-3 y 6-4, no quedan argentinos en una edición del Madrid Open que había comenzado con buenos resultados.
La situación de “Fran” se complica aún más mirando el ránking ATP ya que debía defender los puntos obtenidos en la semifinal alcanzada en la edición 2025 del torneo. El argentino saldrá del Top 20 al no defender los puntos.
La derrota de Tomy
El tenista argentino Tomás Etcheverry (25°) no pudo ante el francés Arthur Fils (21°) y se despidió en los octavos de final del Masters de Madrid.
Fils se impuso por 6-3 y 6-4, en un encuentro que se extendió durante una hora y media, para así meterse entre los ocho mejores del cuarto Masters 1000 de la temporada.
La clave del encuentro pasó por la eficacia para aprovechar las oportunidades de quiebre, ya que Fils capitalizó dos de las cinco que tuvo, mientras que el argentino tuvo la misma cantidad y no pudo hacer buen uso de ninguna de ellas.
Pese a la derrota, Etcheverry redondeó una muy buena participación en el torneo que se lleva a cabo en la capital española y tiene muy buenas chances de terminar la semana superando el mejor ranking de su carrera, que fue el vigésimo séptimo.