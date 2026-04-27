Francisco Cerúndolo dio otro paso sólido en el Masters 1000 de Madrid y confirmó que atraviesa uno de los momentos más firmes de su carrera. El argentino superó sin sobresaltos al italiano Luciano Darderi por 6-2 y 6-3 y se metió en los octavos de final del torneo español.
Cerúndolo sigue encendido: venció a Darderi y se metió entre los 16 mejores de Madrid
El argentino jugó en gran nivel, derrotó 6-2 y 6-3 al italiano Luciano Darderi y se clasificó a los octavos de final del cuarto Masters 1000 de la temporada. En la próxima ronda irá ante Félix Auger-Aliassime o Alexander Blockx.
El triunfo se construyó con autoridad desde el inicio. Cerúndolo quebró rápido en el segundo game del primer set, tomó el control del partido y no soltó más el desarrollo. Darderi, que llegaba como un rival de riesgo por presente y ranking, quedó desbordado por la consistencia del argentino.
La superioridad se reflejó en todos los rubros. Cerúndolo manejó los intercambios, eligió bien los momentos para acelerar y nunca le dio al italiano una oportunidad real de meterse en partido. En una hora y 14 minutos resolvió el cruce sin conceder ni una sola chance de quiebre.
Un partido controlado de punta a punta
El primer set fue un monólogo. Cerúndolo se puso arriba rápido con un quiebre en el segundo juego y después administró la ventaja con mucha solvencia. Cuando Darderi intentó sostenerse desde el saque, el argentino volvió a golpear y cerró la manga 6-2 con otra ruptura.
En el segundo parcial no cambió demasiado el paisaje. Cerúndolo volvió a encontrar un quiebre temprano, esta vez en el cuarto game, y desde ahí manejó la diferencia con mucha naturalidad. Sostuvo sus turnos de servicio sin problemas y fue cerrando el partido con la misma autoridad con la que lo había empezado.
Ese dominio se explica también por una cuestión táctica. El argentino no solo jugó bien, sino que desactivó por completo las virtudes de Darderi. No lo dejó imponer potencia ni encontró grietas desde donde lastimarlo. El italiano terminó corriendo detrás del punto durante casi todo el encuentro.
Madrid, un torneo clave para Cerúndolo
La victoria tiene un valor especial por el contexto. Cerúndolo llegó a Madrid con la necesidad de sostener una buena actuación, ya que defiende los puntos de las semifinales alcanzadas el año pasado. Cada ronda superada en la Caja Mágica pesa en la carrera del argentino dentro del ranking.
Más allá de la presión estadística, su actuación volvió a mostrar una madurez competitiva importante. Cerúndolo jugó con la tranquilidad de quien sabe lo que tiene que hacer y lo ejecutó sin titubeos. No hubo altibajos ni pasajes de desconexión. Fue una actuación compacta, seria y de mucho nivel.
En los octavos de final enfrentará al ganador del cruce entre el canadiense Félix Auger-Aliassime y el belga Alexander Blockx. Será un examen distinto, pero el argentino llega con confianza y con una imagen muy convincente después de este triunfo.
La jornada argentina en Madrid
La actividad de los argentinos en el torneo no quedó reducida solo a Cerúndolo. En el cuadro femenino, Solana Sierra cerró su participación en tercera ronda tras caer 6-4 y 6-3 frente a la checa Karolina Pliskova, en un torneo que igualmente dejó una actuación destacada para la tenista nacional.
La próxima cita para el tenis argentino en Madrid será este martes, cuando Tomás Etcheverry busque un lugar en los cuartos de final frente al francés Arthur Fils. Así, la presencia nacional sigue viva en un torneo que hasta ahora viene dejando señales positivas desde el lado masculino.
Cerúndolo, por lo pronto, ya hizo lo suyo. Ganó sin complicaciones, sostuvo el nivel que viene mostrando en la temporada y volvió a instalar su nombre entre los protagonistas de un Masters 1000 en el que se siente cómodo y competitivo.