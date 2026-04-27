Tenis

Cerúndolo sigue encendido: venció a Darderi y se metió entre los 16 mejores de Madrid

El argentino jugó en gran nivel, derrotó 6-2 y 6-3 al italiano Luciano Darderi y se clasificó a los octavos de final del cuarto Masters 1000 de la temporada. En la próxima ronda irá ante Félix Auger-Aliassime o Alexander Blockx.