Rosario Central le ganó el clásico a Newell's y suma seis al hilo

Rosario Central le ganó a Newell’s Old Boys por 2 a 0 en una nueva edición del clásico rosarino por el interzonal del Torneo Apertura de la Copa de la Liga Profesional de fútbol de AFA.
El Canalla se impuso este domingo en el Coloso Marcelo Bielsa
Los goles los convirtieron Ángel Di María a los 51 minutos y Enzo Copetti a los 81 para el Canalla.
El partido arrancó a las 17:00 (hora de Argentina) en el estadio Marcelo Alberto Bielsa del Parque Independencia.
Con este resultado, el equipo de Jorge Almirón llega a los 14 puntos en la zona B y se ubica momentáneamente en la cuarta posición, a dos puntos del líder.
Por el lado del Leproso, se mantiene último en la zona A con sólo dos puntos y aún sin poder conocer la victoria en el torneo.
El de este domingo 1 de marzo fue el sexto clásico consecutivo ganado por Rosario Central y además acumula 18 años sin perder en el Parque Independencia.
El último triunfo como local de Newell's fue el 2 de noviembre de 2008 por 1 a 0 con gol de Rolando Schiavi. El Leproso ganó por última vez el 20 de marzo de 2022 por 1 a 0 en el Gigante de Arroyito con gol de Juan Manuel "Juanchín" García.