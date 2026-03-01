#HOY:

Por 2 a 0

Rosario Central le ganó el clásico a Newell's y suma seis al hilo

El Canalla se impuso este domingo en el Coloso Marcelo Bielsa con goles de Di María y Copetti.

El Canalla sumó un nuevo triunfo. Crédito: Rosario CentralEl Canalla sumó un nuevo triunfo. Crédito: Rosario Central
Rosario Central le ganó a Newell’s Old Boys por 2 a 0 en una nueva edición del clásico rosarino por el interzonal del Torneo Apertura de la Copa de la Liga Profesional de fútbol de AFA.

Los goles los convirtieron Ángel Di María a los 51 minutos y Enzo Copetti a los 81 para el Canalla.

El partido arrancó a las 17:00 (hora de Argentina) en el estadio Marcelo Alberto Bielsa del Parque Independencia.

Con este resultado, el equipo de Jorge Almirón llega a los 14 puntos en la zona B y se ubica momentáneamente en la cuarta posición, a dos puntos del líder.

Di María volvió a ser clave. Crédito: Rosario CentralDi María volvió a ser clave. Crédito: Rosario Central

Por el lado del Leproso, se mantiene último en la zona A con sólo dos puntos y aún sin poder conocer la victoria en el torneo.

La racha de Central

El de este domingo 1 de marzo fue el sexto clásico consecutivo ganado por Rosario Central y además acumula 18 años sin perder en el Parque Independencia.

El último triunfo como local de Newell's fue el 2 de noviembre de 2008 por 1 a 0 con gol de Rolando Schiavi. El Leproso ganó por última vez el 20 de marzo de 2022 por 1 a 0 en el Gigante de Arroyito con gol de Juan Manuel "Juanchín" García.

