Quimsa de Santiago del Estero venció a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia por el quinto juego de las finales de la Liga Nacional de Básquet (LNB) y estiró la definición.
Contundente victoria de Quimsa ante Gimnasia y la final de Liga Nacional va a sexto partido
Con un gran trabajo defensivo, la Fusión se impuso 88-60 y quedó a un triunfo de igualar la serie. Jerome Meyinsse sumó 18 puntos.
Fue de forma contundente por 88 a 60 en el estadio Ciudad de Santiago del Estero y descontó la serie para dejarla 3 a 2, en una definición que es al mejor de siete partidos.
El sábado 20 de junio desde las 21 horas se disputará el sexto partido en el cual Gimnasia podría asegurar el título en Comodoro Rivadavia. De caso contrario, el séptimo sería el martes 23 de junio a la misma hora, pero en Santiago.
El resumen
El desarrollo
Dato y Orresta, con un triple por lado abrieron un nuevo capítulo de la serie, luego de unos minutos erráticos en el segmento, apareció Robinson a distancia para adelantar a un Quimsa sólido en defensa. Cisneros y Carabali movieron el score de la visita, pero el local se quedó con el primero por 20-9 tras los buenos ingresos de Meyinsse y Solanas.
El dueño de casa amplió con Collomb y Solanas desde el perímetro. Gimnasia, en tanto, encontró soluciones desde el banco con Rivero y Carrasco. Tras un cuarto palo a palo, los dirigidos por Victoriano se fueron al entretiempo arriba 42-30 gracias al triple de Johnson sobre el epílogo del cuarto.
Lema y Johnson encabezaron un parcial de siete a cero para que los santiagueños saquen una luz de 19. La reacción del Verde de la Patagonia no tardó con Carabalí en zona pintada frente a un Quimsa sin gol. Gimnasia se puso a ocho, pero luego de una laguna en ataque, la Fusión anotó con Figueredo y Meyinsse para seguir liderando, 63-51 a falta de diez minutos.
Meyinsse y Carrasco a distancia siguieron con el guion de un segundo tiempo parejo, hasta que el local tuvo a Collomb (triple con foul) y a Meyinsse para aumentar cifras. Sobre el final no cambió la historia, la Fusión se quedó con la victoria cómodamente por 88 a 60 para seguir descontando en la serie.
En el local, Jerome Meyinsse sumó 18 puntos, Leonardo Lema 5 tantos con 12 rebotes y 13 tantos para Tyren Johnson. Del lado de la visita hubo 11 de Bryan Carabali y Sebastián Carrasco.