Copa de la Liga

Central continúa con su plan de consolidación rumbo a su gran objetivo en 2026

El equipo dirigido por Jorge Almirón, que viene de dos buenas victorias, intentará prolongar sus buenas sensaciones cuando reciba este viernes por la noche a Talleres de Córdoba. El DT sigue buscando la mejor versión de sus dirigidos para llegar plenos al inicio de la Copa Libertadores