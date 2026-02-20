Central continúa con su plan de consolidación rumbo a su gran objetivo en 2026

Mirá tambiénRosario Central venció a Barracas y se afirmó en zona de clasificación del Apertura 2026
Rosario Central tiene un plan. El proyecto consiste en seguir consolidando la idea de juego que trajo Jorge Almirón, para seguir fuerte en el campeonato local y para seguir incrementando la confianza de los jugadores del plantel profesional, que hoy tienen el claro liderazgo de Ángel Di María. Las dos victorias recientes, ante Sportivo Belgrano por la Copa Argentina y Barracas Central por el Torneo Apertura, indican que la planificación está funcionando. Este viernes por la noche, el “Canalla” tendrá una prueba de otro calibre, cuando a partir de las 22.15 reciba a Talleres de Córdoba, con la vuelta del entrenador Carlos Tévez al “Gigante” de Arroyito, luego de su breve pero recordada etapa como DT “auriazul”.
Almirón no la tuvo y no la tiene fácil en su propósito de consolidar a un equipo titular que salga prácticamente de memoria. El nuevo problema cardíaco del zaguero Juan Cruz Komar, la lesión de un futbolista clave para el desequilibrio como Jaminton Campaz y las idas y vueltas en la transferencia de Alejo Véliz al Bahía de Brasil -finalmente se cerró pero el centrodelantero se irá en junio-, fueron y son obstáculos en el camino proyectado por el cuerpo técnico de Central.
El regreso del defensor Gastón Ávila, los muy buenos ingresos del hábil Julián Fernández y la jerarquía intacta de Di María, ayudaron a resolver la encrucijada que tenía el entrenador. Porque no hay que olvidar que hace tan solo dos semanas, cuando Central empató con Aldosivi y se volvió de Mar del Plata con sabor a derrota, los ánimos de los hinchas eran otros. Todo cambia abruptamente en cuestión de días en el frenético universo del fútbol argentino.
Almirón sabe perfectamente para qué lo contrataron. El presidente Gonzalo Belloso lo dejó muy claro en la conferencia que hizo primero para confirmar la salida de Ariel Holan y luego para anunciar la llegada de su reemplazante. En todo momento, Belloso destacó la experiencia que Almirón tiene en los duelos de Copa Libertadores, en esos cruces donde no hay margen para el error, definen los detalles y todo se define en 180 minutos de adrenalina al palo. El DT “canalla” sabe que su principal misión es preparar al equipo para el momento del debut en el máximo torneo continental, que será en los primeros días de abril.
Queda mucho camino por recorrer antes de llegar a eso. De hecho, Central ni siquiera sabe todavía cuáles serán sus rivales en el grupo -Conmebol hará el sorteo a mediados de marzo-. Los próximos diez días serán muy importantes para la confianza y el crecimiento del grupo de futbolistas. Este viernes recibe a Talleres, el miércoles próximo visita a Gimnasia en La Plata y el domingo 1 de marzo se juega el clásico rosarino en cancha de Newell’s. Almirón necesita salir ileso de esta seguidilla para que su trabajo siga en la curva ascendente.
Por lo pronto, ya tiene a los once que saldrán a la cancha para enfrentar a Talleres. Serán Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Avila, Agustin Sández; Enzo Giménez, Vicente Pizarro, Franco Ibarra, Ángel Di María, Enzo Copetti; Alejo Veliz.
Talleres viene de vencer a Gimnasia de Mendoza y busca consolidarse entre los mejores 8 de la Zona A, a pesar de las lesiones que padece su plantel. Todo indica que se producirán dos variantes obligadas en la formación inicial: Valentín Dávila ingresaría en lugar de Bruno Barticciotto, mientras que Alex Vigo ocuparía el lateral izquierdo por Gabriel Báez.