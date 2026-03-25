Cerúndolo sumó un gran triunfo ante Hubert y se metió en cuartos del Masters de Miami

El tenista argentino Francisco Cerúndolo (19°) continúa por el camino triunfal y se impuso al francés Ugo Humbert (34°) para acceder a los cuartos de final del Masters 1000 de Miami, el segundo de esta categoría disputado en la temporada.
El argentino accedió a la quinta ronda por cuarta vez en su carrera en el torneo.
El tenista argentino Francisco Cerúndolo (19°) continúa por el camino triunfal y se impuso al francés Ugo Humbert (34°) para acceder a los cuartos de final del Masters 1000 de Miami, el segundo de esta categoría disputado en la temporada.
Francisco Cerúndolo sigue siendo la mejor raqueta nacional con vida en el Masters 1000 de Miami: venció al francés Ugo Humbert por 6-4 y 6-3 y se metió en los cuartos de final.
Con un tenis de gran nivel, una derecha que cada día se acerca más a la de los mejores del mundo y la confianza renovada, Cerúndolo accedió a los cuartos de final del torneo por cuarta vez en su carrera.
La ilusión de ser campeón de un Masters 1000 permanece intacta y está siendo acompañada por un alto rendimiento del argentino en Miami, un certamen en el que habitualmente demuestra su mejor versión.
El partido empezó con la presión de tener que defender los puntos obtenidos el año pasado, cuando cayó en cuartos ante Grigor Dimitrov, pero Cerúndolo no pareció sentirla: tras un arranque marcado por la agresividad al saque de Humbert, incluso tuvo que levantar un break point, el argentino se asentó a partir del 3-3 y consiguió el único quiebre del primer set con un gran drop.
Durante el encuentro mostró buena lectura del segundo saque rival y pasó a devolver con mucha aceleración. Una de sus mejores jugadas fue el punto anterior al primer quiebre: un revés cruzado que abrió la cancha y le permitió cerrar con un winner de derecha paralela.
Tras cerrar el primer set con esa derecha cruzada, el tenista de 27 años no perdió empuje en la segunda manga y la inició con un nuevo quiebre, favorecido por una doble falta de Humbert.
Con el 2-0 a su favor, sobrevino un tramo con dudas: Cerúndolo desaprovechó un breakpoint, vio crecer a su rival y cedió un punto de quiebre. Pero mostró madurez para levantar esa situación, quedarse con ese juego y con el siguiente al servicio, y luego recibir para partido.
Necesitó un único match point con el saque del francés y repitió la fórmula que le dio frutos en todo el encuentro: jugar con mucha velocidad de pelota ante el segundo saque de Humbert. Buscó su revés, metió el winner decisivo y desató un desaforado y merecido grito de festejo al conseguir la clasificación a los cuartos de final del Masters 1000 de Miami.
El tenista italiano Jannik Sinner (2°) venció en dos sets al estadounidense Alex Michelsen (40°) para acceder a los cuartos de final del Masters 1000 de Miami, el segundo de esta categoría en disputarse en la temporada.
Quien supo ser el mejor jugador del mundo durante algunos momentos de la temporada pasada se quedó con la victoria por 7-5 y 7-6 (4).
Además, el checo Jiri Lehecka (22°) sorprendió al dejar en el camino al local Taylor Fritz (7°) en tres sets, mientras que el estadounidense Frances Tiafoe (20°) pudo eliminar al francés Terence Atmane (53°), sobre quien se impuso en tres sets.
Jannik Sinner continúa intentando aprovechar el mal torneo de Carlos Alcaraz (1°) y accedió a los cuartos de final del Masters 1000 de Miami, torneo en el que no defiende puntos debido a su sanción por doping positivo a principios del año pasado.
En un encuentro que duró 1:41 horas, y en el que se vio un desarrollo muy ajustado, tanto Sinner como Michelsen comenzaron con un buen partido al servicio: en cinco de los 12 games que tuvo el primer set no hubo puntos a la devolución.
Luego de desaprovechar tres break points en el noveno game, el italiano pudo quebrar en el duodécimo juego y llevarse el game con su servicio, para luego disputar un segundo set en el que llegó a estar en desventaja por 5-2, aunque pudo remontar y forzar un tie-break.
En el mismo, Sinner demostró entereza ante un rival que había hecho un desgaste excesivo para emparejar el partido durante el segundo parcial, ganó tres puntos con el saque de su oponente y sentenció el triunfo.
Jugando en horas del mediodía, Jiri Lehecka pudo sobreponerse a perder el segundo set y dejó en el camino a Taylor Fritz, quien venía de ser semifinalista el año pasado y cuyo lugar en el Top 10 comienza lentamente a peligrar, por 6-4, 7-6 (4) y 6-2.
Quien pudo hacer pesar la diferencia en el ranking, aunque tuvo que jugar un partido cercano a las dos horas, fue Frances Tiafoe, que derrotó a Atmane por 6-4, 1-6 y 6-4 y alcanzó los cuartos de final, su mejor resultado en un Masters desde la final que disputó en Cincinnati 2024, en la que no pudo superar a Sinner.