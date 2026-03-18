Ocho argentinos salen a escena en Miami en el segundo Masters 1000 del año

El tenis argentino vuelve a tener fuerte presencia en uno de los torneos más importantes del calendario. El Miami Open 2026, segundo Masters 1000 de la temporada y parte del tradicional Sunshine Double, puso en marcha su cuadro principal con ocho representantes nacionales entre el circuito masculino y el femenino.
La primera jornada con argentinos tendrá en cancha a Camilo Ugo Carabelli, Mariano Navone y Solana Sierra. Los tres abrirán la participación nacional este miércoles en un torneo que se extenderá hasta el 29 de marzo y que vuelve a reunir a buena parte de las principales figuras del circuito.
Los primeros tres argentinos en salir a la cancha
Camilo Ugo Carabelli será uno de los primeros en debutar. Su rival será el francés Giovanni Mpetshi Perricard, en un cruce exigente para el argentino en el arranque del cuadro masculino. También este miércoles jugará Mariano Navone, que enfrentará a un rival surgido de la clasificación o lucky loser, tras el reacomodamiento del cuadro.
En la rama femenina, Solana Sierra tendrá su estreno en el cuadro principal frente a la uzbeka Kamilla Rakhimova. La marplatense aparece como una de las presencias argentinas destacadas en un certamen que también tiene entre las máximas favoritas a Aryna Sabalenka en el lado femenino.
Quiénes son los otros cinco argentinos
Además de esos tres nombres, la delegación argentina incluye a Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Sebastián Báez, Francisco Comesaña y Thiago Tirante. Se trata de una presencia amplia en un Masters 1000 que vuelve a ofrecer una buena medida del momento de cada uno en el inicio de la gira norteamericana.
Cerúndolo y Etcheverry ingresarán directamente en la segunda ronda por figurar entre los 32 preclasificados. Báez, Comesaña y Tirante, en cambio, deberán empezar desde la primera ronda, en una zona del cuadro que les presenta cruces de exigencia diversa en el comienzo del torneo.
El Miami Open forma parte de la secuencia grande de marzo junto con Indian Wells y representa una de las estaciones más pesadas antes de la temporada de polvo de ladrillo. En 2026, el cuadro masculino tiene entre sus principales candidatos a Carlos Alcaraz, mientras que el femenino llega marcado por la condición de número uno de Sabalenka.
Para los argentinos, el torneo ofrece una doble lectura. Por un lado, la posibilidad de sumar puntos y roce en una categoría de alto nivel. Por otro, la chance de seguir consolidando nombres en un tramo del año que empieza a ordenar expectativas y jerarquías dentro del circuito.