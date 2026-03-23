Masters 1000 de Miami: Cerúndolo bajó a Medvedev y se metió en los octavos de final

Francisco Cerúndolo firmó uno de los triunfos más importantes de su temporada en el Miami Open. El argentino derrotó a Daniil Medvedev en tres sets, con parciales de 6-0, 4-6 y 7-5, y se metió entre los 16 mejores del torneo en una jornada de alto impacto para el tenis sudamericano.
El arranque del partido fue demoledor. Cerúndolo jugó un primer set casi perfecto, no cedió ningún game y desbordó al ruso con agresividad, ritmo y claridad para cerrar un 6-0 que sacudió el cuadro masculino de Miami.
Un partido cambiante y de máxima exigencia
Después de ese comienzo aplastante, el desarrollo cambió. Medvedev elevó su nivel en el segundo set, ajustó su juego desde el fondo y consiguió llevarse el parcial por 6-4, en un tramo en el que el argentino ya no pudo imponer con la misma continuidad la velocidad de sus tiros.
El tercer set fue mucho más parejo y exigente. Cerúndolo tuvo que sostener la cabeza en un partido que había dejado de ser favorable y encontró la diferencia en el cierre, cuando logró quebrar y quedarse con el 7-5 para sellar la victoria.
Un triunfo de peso en un torneo grande
El valor del resultado excede el pase de ronda. Medvedev llegaba como noveno preclasificado y como uno de los nombres fuertes del cuadro, por lo que la victoria de Cerúndolo lo reposiciona dentro del torneo y le da un envión importante en una gira donde venía buscando dar un golpe de autoridad.
Además, aunque le falte regularidad, el argentino confirmó que sigue siendo un jugador incómodo para los principales nombres del circuito cuando logra imponer su derecha y jugar con confianza. En Miami, esa versión apareció con fuerza desde el primer game y volvió a sostenerse en el momento decisivo.
Quién será su rival en octavos
En la próxima instancia, Cerúndolo enfrentará al francés Ugo Humbert, que avanzó a los octavos de final tras superar al kazajo Alexander Shevchenko. El cruce ya asoma como una prueba importante para medir hasta dónde puede llegar el argentino en el certamen estadounidense.
Del otro lado del cuadro, además, Tomás Etcheverry ya esperaba en los octavos, lo que volvió a subrayar la buena presencia argentina en una de las citas más relevantes del calendario antes del inicio de la gira sobre polvo de ladrillo. Esa mención surge del contexto competitivo del torneo y de los resultados ya consolidados en Miami.