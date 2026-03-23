Tenis

Masters 1000 de Miami: Cerúndolo bajó a Medvedev y se metió en los octavos de final

El argentino le ganó al ruso Daniil Medvedev por 6-0, 4-6 y 7-5 en el Masters 1000 de Miami y avanzó a los octavos de final. Su próximo rival será el francés Ugo Humbert.