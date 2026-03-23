Masters 1000 de Miami: Etcheverry no detiene su marcha y ya está en octavos

Tomás Etcheverry (32°) sigue ratificando su excelente inicio de temporada.
El platense venció en sets corridos al español Rafael Jodar y firmó su mejor actuación histórica en el certamen de Florida. En la próxima instancia se medirá ante el local Tommy Paul. La gran sorpresa de la jornada fue la caída de Carlos Alcaraz.
Tomás Etcheverry (32°) sigue ratificando su excelente inicio de temporada.
En la jornada de este domingo, el tenista de La Plata derrotó con autoridad al español Rafael Jodar (109°) por 7-5 y 6-4, sellando su pasaje a los octavos de final del Masters 1000 de Miami, el segundo gran escenario del año.
Con este triunfo, el argentino de 26 años trepó hasta el puesto 30 del ranking ATP, quedando a solo tres escalones de igualar su mejor registro histórico.
Ahora, buscará seguir haciendo historia ante el estadounidense Tommy Paul (23°), en lo que ya representa la actuación más destacada de su carrera en este torneo.
El presente de Etcheverry se siente como una ráfaga de aire fresco tras un 2025 irregular. El platense arrastra una gira sudamericana de alto vuelo, donde fue semifinalista en el Argentina Open y se consagró campeón en el ATP 500 de Río de Janeiro.
Esos resultados le permitieron llegar a la gira de cemento estadounidense como preclasificado, una condición que le otorgó el beneficio de saltear la primera ronda.
Si bien en Indian Wells se despidió temprano ante Denis Shapovalov, en Miami encontró su mejor versión: superó primero al belga Zizou Bergs y ahora despachó a Jodar con un tenis sólido y oportunista.
Ante el español, "Tomy" mostró una gran efectividad con su servicio, ganando el 76% de los puntos con el primer saque y el 56% con el segundo. Logró quebrar en los momentos justos —una vez por set—, destacándose el quiebre del primer parcial que llegó justo cuando su rival servía para estirar la definición.
La jornada de domingo en Miami no solo dejó alegrías para el tenis argentino, sino también un impacto mundial: el número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, fue eliminado.
El murciano cayó ante el local Sebastián Korda (36°) por 6-3, 5-7 y 6-4, dejando el cuadro principal sin su máximo favorito y abriendo el panorama para el resto de los aspirantes al título.