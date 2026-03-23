Tenis

Masters 1000 de Miami: Etcheverry no detiene su marcha y ya está en octavos

El platense venció en sets corridos al español Rafael Jodar y firmó su mejor actuación histórica en el certamen de Florida. En la próxima instancia se medirá ante el local Tommy Paul. La gran sorpresa de la jornada fue la caída de Carlos Alcaraz.