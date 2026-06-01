El tenista argentino Juan Manuel Cerúndolo (56°) perdió este lunes ante el italiano Matteo Berrettini (105°) por la cuarta ronda de Roland Garros y quedó eliminado.
Cerúndolo cayó ante Berrettini y ya no hay argentinos en el singles de Roland Garros
El argentino cayó en octavos de final ante el italiano por 6-3, 7-6 y 7-6. Sólo sigue Zeballos en dobles.
Fue por 6-3, 7-6 (7) y 7-6 (8) por los octavos de final en el court Suzanne-Lenglen.
Cerúndolo era el único jugador argentino que permanecía en la competencia por un Grand Slam que se presenta como una oportunidad para todo el cuadro luego de su propio triunfo ante Jannik Sinner, el mejor jugador del mundo, en la segunda ronda, y la ausencia de Carlos Alcaraz.
Berrettini, que pretende regresar a lo alto del tenis tras llegar al 6° puesto y perder la final de Wimbledon 2021, se enfrentará en cuartos ante el ganador del duelo entre su compatriota Matteo Arnaldi y el estadounidense Francés Tiafoe, que con su 19° puesto es uno de los pretendientes al título.
Gran momento de Cerúndolo
Con dos campeonatos a nivel Challenger desde el comienzo del año pasado, además de una final ATP en el 250 de Gstaad y una tercera ronda en el Masters de Madrid, “Juanma” pudo volver a asentarse como uno de los 100 mejores jugadores del mundo desde agosto del año pasado, sitio del ranking al que había llegado en 2021 tras alzar un título histórico en el ATP 250 de Córdoba, pero en el que le había costado afirmarse.
Su gran pasar queda demostrado también en su actual posición en el ranking. Situado actualmente en el 56° escalón del listado mundial, su actual participación en Roland Garros lo ha llevado hasta el puesto 44° del ranking en vivo, por lo que se colocará como el cuarto mejor tenista argentino a nivel mundial.
Luego de un triunfo en primera ronda ante el británico Jacob Fearnley (125°), a Cerúndolo le tocó enfrentar a Sinner en segunda ronda. Sus propias declaraciones marcaban como objetivo vender cara la derrota, aunque con su resultado sorprendió al mundo entero.
El argentino se encontraba en desventaja por 6-3, 6-2 y 5-1 pero, inquebrantable desde lo mental como es característico en él, se mantuvo expectante de tener una mínima oportunidad para demostrar. En ese contexto, ante un calor agobiante, el italiano comenzó a tener mareos y calambres, producto de un golpe de calor, y Cerúndolo supo que era su momento: remontó para ganar el tercer set por 7-5 y se quedó con los restantes por doble 6-1 para convertirse en el noveno tenista argentino que pudo ganarle al vigente 1° del mundo.
Zeballos en carrera
La dupla campeona defensora del 2025, el argentino Horacio Zeballos junto al español Marcel Granollers, ya está en cuartos de final del Roland Garros.
Venció en tercera ronda a la dupla de austriacos de A. Erler y L. Miedler tras superarlos por 6-4 en el primer set, para luego finalizar el segundo set 1 iguales por retiro de los europeos.
Esperan por el ganador del partido entre el monegasco Hugo Nys y el local ÉdouardRoger-Vasselin ante el mexicano Miguel Ángel Reyes Varela y el chileno Alejandro Tabilo, eliminado en octavos de singles.