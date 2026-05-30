El argentino no pudo sostener su recuperación y perdió en cinco sets frente al estadounidense Zachary Svajda. En un partido cargado de tensión, mostró su frustración durante varios pasajes del encuentro y quedó eliminado del Grand Slam parisino.
Cerúndolo cayó ante Svajda y se despidió de Roland Garros en tercera ronda
El argentino perdió frente al estadounidense Zachary Svajda por 6-3, 6-4, 3-6, 4-6 y 6-3 en la tercera ronda de Roland Garros. Tras remontar dos sets de desventaja, no logró sostener el nivel en el tramo decisivo y quedó eliminado del Grand Slam francés.
Francisco Cerúndolo (25° del ranking ATP) sufrió una inesperada derrota este sábado y quedó eliminado de Roland Garros al caer ante el estadounidense Zachary Svajda (85°) por 6-3, 6-4, 3-6, 4-6 y 6-3, tras poco más de tres horas de juego.
El mejor tenista argentino de la actualidad tuvo una jornada compleja desde el inicio. Svajda se mostró sólido con su servicio, agresivo desde el fondo de la cancha y aprovechó las dudas de Cerúndolo para quedarse con los dos primeros sets y tomar una ventaja que parecía decisiva.
Frustración
A lo largo del encuentro, el porteño evidenció incomodidad y nerviosismo.
La frustración por no encontrar respuestas en su juego quedó reflejada en distintos momentos del partido, incluso en un episodio llamativo cuando le pidió a su entrenador, el uruguayo Pablo Cuevas, que abandonara el box durante el desarrollo del encuentro.
Sin embargo, cuando parecía cerca de una eliminación rápida, Cerúndolo reaccionó. Elevó su nivel, ganó confianza con su derecha y logró quedarse con el tercer y cuarto parcial para igualar el marcador y llevar la definición al quinto set.
La remontada alimentó las expectativas de una clasificación a octavos de final, pero en el momento decisivo reaparecieron las imprecisiones.
Los errores no forzados volvieron a castigar al argentino, mientras que Svajda mantuvo la concentración y aprovechó cada oportunidad para cerrar el triunfo más importante de su carrera.
Con esta victoria, el estadounidense alcanzó por primera vez los octavos de final de un torneo de Grand Slam y aseguró un importante salto en el ranking mundial, que lo ubicará dentro de los 60 mejores tenistas del circuito. En la próxima instancia se enfrentará al italiano Flavio Cobolli, quien avanzó tras vencer con autoridad al estadounidense Learner Tien.
Para Cerúndolo, la eliminación representa una oportunidad desperdiciada en un cuadro que había quedado abierto tras las tempranas caídas de varios candidatos de peso en su sector.
Golpe inesperado en París
El argentino llegaba a París con expectativas de protagonizar una de sus mejores actuaciones en un Grand Slam, especialmente sobre polvo de ladrillo, la superficie donde suele mostrar su mejor versión.
Pese a la decepción, el balance de la temporada continúa siendo positivo para el jugador argentino, que se mantiene como una de las principales referencias del tenis sudamericano y seguirá enfocado en la gira europea previa a Wimbledon.
Su desafío inmediato será recuperar confianza y regularidad para sostenerse entre los mejores del circuito en una temporada que todavía ofrece importantes objetivos por delante.