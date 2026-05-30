Tenis

Cerúndolo cayó ante Svajda y se despidió de Roland Garros en tercera ronda

El argentino perdió frente al estadounidense Zachary Svajda por 6-3, 6-4, 3-6, 4-6 y 6-3 en la tercera ronda de Roland Garros. Tras remontar dos sets de desventaja, no logró sostener el nivel en el tramo decisivo y quedó eliminado del Grand Slam francés.