Aldosivi empató con Huracán, sigue sin ganar y mira de reojo la tabla

Aldosivi volvió al José María Minella con la necesidad de cortar la racha, pero terminó sumando otro empate. El 0-0 ante Huracán, por la fecha 11 de la Zona B, dejó al equipo marplatense otra vez sin festejo en un torneo que todavía no lo vio ganar.
El Tiburón empató 0-0 con el Globo en Mar del Plata por la fecha 11 del Apertura 2026. El equipo de Guillermo Farré sigue sin ganar, sumó su quinto empate y el domingo visitará a Sarmiento.
Aldosivi volvió al José María Minella con la necesidad de cortar la racha, pero terminó sumando otro empate. El 0-0 ante Huracán, por la fecha 11 de la Zona B, dejó al equipo marplatense otra vez sin festejo en un torneo que todavía no lo vio ganar.
El conjunto de Guillermo Farré llegó a cinco igualdades en el campeonato y sigue hundido en la parte baja de la tabla. Del otro lado, Huracán también dejó pasar una oportunidad de afirmarse en la zona de clasificación en una tarde de pocas situaciones y mucho desgaste.
En el arranque, Huracán intentó hacerse dueño de la pelota y manejar el ritmo desde la circulación. Aldosivi, en cambio, apostó a un planteo más expectante, con la idea de recuperar y salir rápido, aunque le costó sostener ataques profundos y encontrar conexiones cerca del área rival.
La visita generó algunas aproximaciones más claras en el primer tiempo, pero no logró traducir esa superioridad territorial en el marcador. Aldosivi, con Nicolás Cordero aislado y poco abastecido, casi no inquietó y se fue al descanso envuelto en la misma incomodidad con la que había empezado la tarde.
En la segunda mitad, el Tiburón intentó discutir más arriba la posesión y adelantó algunos metros, aunque sus avances terminaron casi siempre en centros sin destino o remates lejanos. El esfuerzo no alcanzó para romper el orden defensivo de Huracán ni para alterar demasiado el desarrollo.
Huracán, a su vez, también perdió profundidad con el paso de los minutos. El desgaste de una cancha pesada y el peso del resultado fueron enfriando el partido hasta sellar un empate sin goles que dejó conformes a medias a ambos, sobre todo por lo que cada uno necesitaba antes del inicio de la fecha.
Con este resultado, Aldosivi quedó con 5 puntos y continúa en el anteúltimo puesto de la Zona B, todavía sin victorias en el Apertura. Huracán, por su parte, alcanzó las 13 unidades y se mantiene en la pelea por meterse entre los clasificados del grupo.
El próximo compromiso del equipo marplatense será el domingo 22 de marzo ante Sarmiento de Junín, como visitante. Será una nueva chance para intentar conseguir un triunfo que hasta acá se le niega y empezar a cortar una campaña que se volvió incómoda desde el arranque.