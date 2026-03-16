Torneo Apertura

Aldosivi empató con Huracán, sigue sin ganar y mira de reojo la tabla

El Tiburón empató 0-0 con el Globo en Mar del Plata por la fecha 11 del Apertura 2026. El equipo de Guillermo Farré sigue sin ganar, sumó su quinto empate y el domingo visitará a Sarmiento.