El ex Unión Lucas Gamba selló la victoria de Barracas ante Atlético Tucumán

Lucas Gamba volvió a aparecer en un partido importante y dejó su marca en el estadio Claudio Chiqui Tapia. El ex atacante de Unión convirtió el gol con el que Barracas Central venció 2-1 a Atlético Tucumán y abrió la jornada del lunes en la fecha 11 del Torneo Apertura 2026.
El delantero ingresó en el segundo tiempo en lugar de Iván Tapia y fue determinante para destrabar un partido que había entrado en una zona incómoda para el equipo local. Su aparición le dio forma a una victoria valiosa para el conjunto que dirige Rubén Insúa.
El partido cambió en una ráfaga
Barracas había pegado primero en el inicio de la tarde. Gonzalo Maroni abrió el marcador a los 13 minutos del primer tiempo y puso en ventaja al local, que hasta ahí controlaba el desarrollo y parecía tener el encuentro bajo dominio.
Pero en la segunda parte todo se aceleró. Atlético Tucumán llegó al empate a los 24 minutos con un gol en contra de Nicolás Demartini y, cuando el partido todavía se reacomodaba, Gamba apareció dos minutos después para firmar el 2-1 definitivo.
Ese tramo breve terminó definiendo la historia. Barracas aprovechó su momento, sostuvo la diferencia y sumó tres puntos que lo acomodaron en la pelea por los puestos de clasificación en la Zona B, mientras que el equipo tucumano volvió a quedar relegado.
Barracas abrió el partido con un gol de Gonzalo Maroni en el primer tiempo.
Gamba, un apellido conocido para Unión
El dato no pasó inadvertido en Santa Fe. El autor del tanto decisivo fue Lucas Gamba, un nombre muy identificado con Unión, que esta vez resultó protagonista lejos del 15 de Abril y volvió a ser noticia por su peso en el área rival.
Su ingreso modificó el cierre del partido y le dio a Barracas una variante ofensiva que terminó inclinando la tarde. En un torneo de márgenes cortos, el aporte del delantero fue suficiente para destrabar un cruce que se había complicado de golpe.
Empate en Mar del Plata y tabla en movimiento
En el otro partido de la Zona B disputado este lunes, Aldosivi y Huracán igualaron 0-0 en Mar del Plata. El encuentro no tuvo goles y dejó a ambos con sabor incompleto en una fecha que empezó a mover posiciones en la parte media de la tabla.
Con estos resultados, Barracas Central llegó a 15 puntos y se metió en zona de clasificación parcial. Huracán quedó con 13 unidades, mientras que Atlético Tucumán y Aldosivi siguieron en el fondo del grupo, todavía necesitados de una reacción para no perder terreno.