Torneo Apertura

El ex Unión Lucas Gamba selló la victoria de Barracas ante Atlético Tucumán

Barracas Central le ganó 2-1 a Atlético Tucumán por la fecha 11 del Torneo Apertura. Lucas Gamba, ex delantero de Unión, marcó el tanto decisivo y empujó al equipo de Rubén Insúa en la Zona B.