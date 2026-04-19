Aldosivi y Racing empataron 1 a 1 este domingo en Mar del Plata por la decimoquinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de la AFA.
Aldosivi y Racing no pasaron del empate en Mar del Plata
El debutante Anso abrió el marcador para el local, pero Zaracho igualó en un partido que mostró dominio alternado y falta de efectividad ofensiva.
Felipe Anso, debutante en la primera de Aldosivi, marcó el 1 a 0 a los 42 minutos del primer tiempo. Racing llegó a la igualdad a los 38 minutos del segundo tiempo por intermedio de Matías Zaracho.
El partido se jugó en el estadio José María Minella con un gran marco a partir de la presencia de ambas hinchadas.
Partido parejo
El 1 a 1 reflejó un trámite cambiante, en el que la Academia tuvo un buen arranque, generó situaciones claras y luego se diluyó con el correr de los minutos, mostrando falta de ideas en ataque.
El equipo de Gustavo Costas dominó el primer tiempo sin eficacia. Adrián Fernández y Baltasar Rodríguez protagonizaron las más claras, pero no lograron concretar.
Con el paso del tiempo, Aldosivi creció y exigió a Facundo Cambeses, clave con una triple intervención antes del descanso.
Cuando parecía que se iban igualados, el local golpeó a los 43 minutos: tras un lateral al área y una serie de rebotes, Felipe Anso marcó en su debut para el 1 a 0.
Racing sintió el impacto y, aunque buscó en el complemento, le costó encontrar claridad.
Recién a los 38 del segundo tiempo llegó el empate. Un despeje fallido de Aldosivi dejó la pelota servida para Matías Zaracho, que selló el 1 a 1.
El Tiburón dejó escapar su primera victoria del torneo, mientras que Racing sumó un punto con sabor a poco, aunque le alcanza provisoriamente para meterse en zona de playoffs.
Los equipos
Aldosivi: Werner; Rodrigo González, Breitenbruch, Moya, Zalazar y Lucas Rodríguez; Rolón y Martin García; Anso, Cordero y Palavecino.
Racing: Cambeses; Cannavo, Pardo, Colombo y García Basso; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Gonzalo Sosa y Adrián Fernández; Vergara y Adrián Martínez.