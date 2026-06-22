La peor noticia para Nagelsmann

Alemania pierde a una de sus figuras para el duelo con Ecuador

A pesar de tener la clasificación asegurada a los 16avos de final tras vencer a Costa de Marfil, el búnker germano se vio sacudido por la preocupante lesión de Nico Schlotterbeck. Julian Nagelsmann confirmó la gravedad del diagnóstico de cara al cruce con los dirigidos por Sebastián Beccacece.