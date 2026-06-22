La Selección de Alemania vive un presente de contrastes en el Mundial 2026.
Alemania pierde a una de sus figuras para el duelo con Ecuador
A pesar de tener la clasificación asegurada a los 16avos de final tras vencer a Costa de Marfil, el búnker germano se vio sacudido por la preocupante lesión de Nico Schlotterbeck. Julian Nagelsmann confirmó la gravedad del diagnóstico de cara al cruce con los dirigidos por Sebastián Beccacece.
A pesar de la tranquilidad de haber asegurado su boleto a los 16avos de final con puntaje ideal en sus dos primeras presentaciones —rompiendo el maleficio de las últimas dos citas mundialistas donde armaron las valijas en primera ronda—, el búnker teutón se vio sacudido por una pésima noticia médica de cara al cierre del Grupo E frente a Ecuador.
Julian Nagelsmann fue el encargado de encender todas las alarmas en la rueda de prensa posterior al último encuentro. El DT confirmó que el zaguero central Nico Schlotterbeck sufrió una fuerte dolencia en el choque frente a Costa de Marfil.
Se sospecha que la lesión es de ligamentos, no pinta nada bien", confesó el estratega con un semblante de extrema seriedad que instaló la preocupación en la delegación.
El rompecabezas defensivo de Nagelsmann
El panorama preliminar es desolador para el defensor. No solo quedó completamente descartado para medirse ante la Tri, sino que la gravedad de la lesión hace dudar seriamente de su continuidad en el resto de las llaves de eliminación directa.
Ante este escenario, y con el pase a la siguiente ronda ya en el bolsillo, el cuerpo técnico alemán se verá obligado a meter mano en el equipo de manera prematura.
Todos los caminos conducen a que Antonio Rüdiger asumirá el liderazgo absoluto en el once inicial, buscando reordenar y dar solidez a una última línea que, inevitablemente, sentirá el impacto de una ausencia tan sensible en el esquema titular.
Una oportunidad de oro para el Ecuador de Beccacece
En la otra vereda, la noticia repercutió con fuerza. Para el combinado ecuatoriano que comanda Sebastián Beccacece, la baja de una pieza de élite en el rival directo altera drásticamente los planes estratégicos de cara a la última jornada de la fase de grupos.
Ecuador llega al encuentro con la urgencia matemática de sumar unidades para sellar su propia clasificación y acomodarse en la tabla.
Enfrentar a una Alemania que, si bien es una potencia con puntaje perfecto, llegará clasificada, con rotaciones y mermada en su zaga central titular, se presenta como una oportunidad de oro que la Tri no puede dejar pasar si quiere hacer historia en este Mundial.