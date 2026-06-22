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Luego de no ganarle a Cabo Verde

Bielsa tras el empate de Uruguay: "Somos mejores, pero hay que demostrarlo"

El entrenador de la selección uruguaya lamentó la igualdad 2-2 ante el conjunto africano en el Mundial 2026. Aunque aseguró que merecieron ganar los dos partidos disputados, asumió la culpa por la falta de efectividad y confirmó dos bajas sensibles para el duelo decisivo contra España.

"Soy el responsable": Bielsa dio la cara tras el tropiezo de la Celeste ante Cabo Verde"Soy el responsable": Bielsa dio la cara tras el tropiezo de la Celeste ante Cabo Verde
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Uruguay igualó 2 a 2 ante Cabo Verde en un partido clave del Mundial 2026. Con este resultado, la Celeste quedó en una posición incómoda y se verá obligada a buscar los tres puntos ante España para sellar su clasificación.

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Tras el encuentro, Marcelo Bielsa reflexionó sobre los motivos por los cuales se escapó el triunfo y no dudó en asumir la culpa por el rendimiento colectivo.

“El partido nos permitió marcar diferencia. Sin embargo, cedimos el protagonismo en un momento donde lo conveniente hubiera sido mantener la presión sobre el rival, y ahí las distancias se acortaron”, analizó el director técnico en primera instancia.

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Sin rodeos, el estratega argentino sentenció: “Soy el responsable de que Uruguay haya conseguido solo dos puntos sobre seis posibles”.

Superioridad sin daño y la necesidad de "instinto"

Más tarde, en una conferencia de prensa más distendida, el entrenador profundizó en los aspectos futbolísticos que privaron a la Celeste de la victoria, insistiendo en que la jerarquía de los planteles no se reflejó en el marcador.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group H - Uruguay v Cape Verde - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - June 21, 2026 Uruguay coach Marcelo Bielsa before the match IMAGN IMAGES via Reuters/Sam NavarroAutocrítica, bajas de peso y la obligación de ganarle a España: la palabra de Marcelo Bielsa

"Me parece que no hay duda de que Uruguay es un mejor equipo que Cabo Verde, pero eso hay que demostrarlo en la cancha", explicó Bielsa.

En ese sentido, detectó la principal falencia de sus dirigidos en los metros finales: "Nos faltó el instinto de no solamente tener la pelota, sino de dañar al rival. En ese tramo del partido era la ocasión ideal para marcar verdaderas diferencias".

Dos bajas confirmadas para "una final" ante España

A pesar del trago amargo, el DT confía en el potencial de su plantel para el cierre del grupo, aunque confirmó que llegará diezmado. “No tienen ninguna chance de jugar contra España ni Giorgian De Arrascaeta ni Ronald Araujo”, disparó Bielsa, descartando a dos pilares fundamentales por arrastrar complicaciones físicas.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group H - Uruguay v Cape Verde - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - June 21, 2026 Uruguay coach Marcelo Bielsa speaks to his players during the second half hydration break REUTERS/Amanda PerobelliAutocrítica, bajas de peso y la obligación de ganarle a España: la palabra de Marcelo Bielsa

Por otro lado, al ser consultado sobre los pocos minutos de Nicolás De la Cruz, argumentó: “Él hizo un esfuerzo enorme para llegar al Mundial tras jugar muy poco en Flamengo. Finalmente no le otorgué la posibilidad de mostrarse porque lo fui ubicando según las necesidades que planteó el juego”.

De cara al cruce definitivo con la Roja, el técnico cerró con optimismo y firmeza: “Tenemos que jugar contra España con la necesidad y obligación de ganar. Es un desafío muy grande, pero de ninguna manera creo que no podamos enfrentar ese partido con verdaderas aspiraciones”.

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