Luego de no ganarle a Cabo Verde

Bielsa tras el empate de Uruguay: "Somos mejores, pero hay que demostrarlo"

El entrenador de la selección uruguaya lamentó la igualdad 2-2 ante el conjunto africano en el Mundial 2026. Aunque aseguró que merecieron ganar los dos partidos disputados, asumió la culpa por la falta de efectividad y confirmó dos bajas sensibles para el duelo decisivo contra España.