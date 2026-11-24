Alexander Medina puso en valor la historia y la identidad de Estudiantes de La Plata en la antesala de una nueva final de la Copa Libertadores.
Medina apeló a la historia de Estudiantes antes de la final de la Libertadores ante Palmeiras
El entrenador uruguayo resaltó el peso de la historia del Pincha en la Copa Libertadores y el legado que se transmite entre generaciones. El plantel viajará el miércoles a Montevideo, mientras aguarda por la evolución de Joaquín Correa y define al sustituto de Baltasar Rodríguez.
El entrenador uruguayo destacó el vínculo especial que une al club con la competencia continental y aseguró que la mística del Pincha es una característica que se construyó a lo largo de los años y se transmite de generación en generación.
En una entrevista difundida por los canales oficiales de la Conmebol, el técnico dejó una frase que sintetiza su mirada sobre la identidad del conjunto platense: "Esta mística que tiene este club no se compra en una farmacia. Se contagia, se traslada o se transmite durante el tiempo, durante las experiencias que ha vivido este club con la Copa Libertadores, sobre todo por todo lo conseguido".
Medina también recordó el significado de las noches de competencia internacional para la institución y el recorrido que permitió construir una historia destacada en el fútbol sudamericano. "Las noches de Copa Libertadores fueron muy mágicas, muy especiales", expresó.
Estudiantes afrontará la final con el objetivo de conquistar su quinta Copa Libertadores, luego de los títulos obtenidos en 1968, 1969, 1970 y 2009.
El rival será Palmeiras, un adversario que también forma parte de los primeros capítulos de su historia continental: el equipo argentino lo derrotó en la final de 1968, que se definió en un partido de desempate disputado en el estadio Centenario de Montevideo.
Medina busca una alternativa para Baltasar Rodríguez
Mientras el entrenador pone el acento en la historia del club, el plantel continúa con la preparación futbolística y física para la definición. Después de tener el domingo libre, los jugadores retomaron los entrenamientos en el predio de City Bell, donde el cuerpo técnico sigue de cerca dos situaciones que condicionan el armado del equipo.
Una de ellas es la de Joaquín Correa, quien atraviesa la recuperación de una lesión muscular. Su evolución genera expectativa dentro del cuerpo técnico, aunque todavía no está confirmada su presencia entre los convocados para la final.
La otra preocupación pasa por la suspensión de Baltasar Rodríguez, quien fue expulsado en el encuentro frente a Flamengo y no podrá estar disponible ante Palmeiras. Para cubrir su ausencia, Medina analiza distintas alternativas y entre los nombres que aparecen como posibles reemplazantes se encuentran Edwuin Cetré, Eric Meza y Fabricio Pérez.
El Pincha viajará el miércoles a Uruguay
La planificación de Estudiantes contempla trasladarse a Uruguay el próximo miércoles, donde continuará con los entrenamientos en el predio de Montevideo City Torque, en la etapa final de la preparación para el partido decisivo.
La final de la Copa Libertadores se disputará el sábado 28 de noviembre, desde las 17 (hora argentina), en el estadio Centenario de Montevideo. Allí, Estudiantes se medirá con Palmeiras con la posibilidad de volver a conquistar el máximo trofeo continental después de 17 años.
Para el equipo de Medina, la definición representará mucho más que la posibilidad de sumar una nueva estrella: será también la oportunidad de reafirmar una historia copera que forma parte de la identidad del club y que el entrenador resumió con una frase contundente: "Esta mística no se compra en una farmacia".