"Esta mística no se compra en una farmacia"

Medina apeló a la historia de Estudiantes antes de la final de la Libertadores ante Palmeiras

El entrenador uruguayo resaltó el peso de la historia del Pincha en la Copa Libertadores y el legado que se transmite entre generaciones. El plantel viajará el miércoles a Montevideo, mientras aguarda por la evolución de Joaquín Correa y define al sustituto de Baltasar Rodríguez.