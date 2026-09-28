Alex Barrena se consagró campeón del ATP Challenger de Buenos Aires tras superar a su compatriota Facundo Mena por 6-4 y 6-0 en una final que tuvo que esperar varias horas debido a las intensas lluvias que afectaron la jornada.
Barrena conquistó el Challenger de Buenos Aires con una contundente victoria ante Mena
El tenista argentino se impuso por 6-4 y 6-0 en una final marcada por la lluvia y conquistó el noveno título profesional de su carrera, el tercero en el circuito ATP Challenger.
El duelo, que enfrentó a dos tenistas argentinos, comenzó finalmente durante la tarde y tuvo a Barrena como claro dominador desde los primeros puntos. El campeón consiguió quebrar en dos oportunidades el servicio de Mena y se quedó con el primer set por 6-4 en poco más de 40 minutos.
La diferencia se profundizó en el segundo parcial. Barrena mantuvo la intensidad, aprovechó los errores de su rival y rápidamente tomó una ventaja que se volvió irremontable. En apenas 25 minutos, cerró el set por 6-0 y aseguró el título en la capital argentina.
Con esta consagración, Barrena alcanzó el noveno título de su carrera profesional y el tercero en el circuito ATP Challenger. Sus anteriores conquistas en esta categoría habían sido en San Miguel de Tucumán y Santa Cruz, ambas durante 2025.
El triunfo también tendrá impacto en el ranking ATP. Barrena ascenderá hasta el puesto 220, mientras que Mena también tendrá una importante escalada y se ubicará alrededor del 190° lugar, de acuerdo con la actualización consignada tras el torneo.
Ambos continuarán ahora su recorrido por el circuito sudamericano de Challengers y tienen previsto disputar el torneo de Curitiba, Brasil.
La emoción de Facundo Mena durante la final
Más allá del resultado deportivo, la final tuvo un momento especialmente emotivo. Cuando Barrena ganaba 6-4 y 4-0, Mena se disponía a sacar, pero antes de hacerlo rompió en llanto.
El público presente en el estadio advirtió la situación y respondió con una ovación y aplausos para acompañar al tenista argentino, que se tomó unos instantes para recomponerse antes de continuar con el partido.
La emoción volvió a aparecer durante la ceremonia de premiación, donde ambos jugadores tuvieron palabras especiales después de una final que tuvo un fuerte componente personal.
Mena recordó a su padre, fallecido en 2020, y destacó el acompañamiento recibido durante la semana. También agradeció a su entorno y expresó su satisfacción por haber podido disputar la definición del torneo en Buenos Aires.
El reconocimiento de Barrena a su rival
Durante su discurso, Barrena también tuvo un gesto especial con Mena, a quien definió como un amigo y recordó desde sus primeros años dentro del tenis.
El campeón destacó el trabajo de su rival durante las últimas semanas y recordó que ambos compartieron entrenamientos cuando eran más jóvenes.
“Lo quiero felicitar a Facu, viene hace varias semanas haciéndolo muy bien”, expresó Barrena durante la ceremonia, antes de agradecerle por los consejos y por haber formado parte de su infancia.