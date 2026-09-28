Juan Pablo Vojvoda dejó de ser el entrenador de Racing Club luego de la eliminación ante Boca Juniors en los cuartos de final de la Copa Argentina. El técnico presentó su renuncia tras la derrota por 3-2 en el Gigante de Arroyito y no continuará al frente del equipo durante lo que resta de la temporada.
Vojvoda no seguirá en Racing y Sebastián Romero asumirá como interino
El técnico presentó su renuncia luego de la eliminación ante Boca en los cuartos de final de la Copa Argentina. La Academia terminará el año con un interinato al frente del plantel profesional.
La salida se produjo después de un partido que Racing llegó a dominar. La Academia se puso 2-0 arriba con los goles de Gastón Lodico y Adrián Martínez, pero Boca reaccionó en el tramo final de la noche y logró dar vuelta el marcador con un triplete de Enner Valencia en apenas 23 minutos.
La eliminación terminó de precipitar una situación que ya venía siendo seguida de cerca por la dirigencia. A mediados de septiembre, el ciclo de Vojvoda había quedado bajo evaluación luego de una serie de malos resultados, aunque en ese momento la conducción encabezada por Diego Milito había decidido darle continuidad.
Una etapa que duró apenas 13 partidos
Vojvoda había asumido como entrenador de Racing para este segundo semestre, en reemplazo de Gustavo Costas. Su ciclo terminó después de apenas 13 partidos, con cuatro victorias, dos empates y siete derrotas, según los datos consignados en la información de origen.
En el Torneo Clausura, la Academia atravesó un comienzo irregular y llegó a ubicarse en la parte baja de la Zona B. El triunfo 3-1 ante Sarmiento había significado un alivio antes del cruce decisivo con Boca, pero la posterior eliminación de la Copa Argentina volvió a poner al equipo en una situación crítica.
Sebastián Romero asumirá de manera interina
Tras la salida de Vojvoda, Sebastián “Chirola” Romero, entrenador de la Reserva, quedará al frente del plantel profesional durante el cierre de la temporada, según la información difundida tras la salida del técnico.
De esta manera, Racing deberá afrontar el tramo final del año con un nuevo cuerpo técnico interino mientras la dirigencia trabaja en la definición del próximo entrenador que estará al frente del equipo en 2027.