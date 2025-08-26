Seis asientos aún en juego para 2026, tras los fichajes de Cadillac
En Red Bull, el futuro de Yuki Tsunoda es incierto, mientras que en Racing Bulls, Isack Hadjar y Liam Lawson compiten por un puesto. Mercedes tiene ambos asientos abiertos, aunque se espera que George Russell renueve. La situación de Kimi Antonelli es menos clara. En Alpine, solo Pierre Gasly está confirmado, y el segundo asiento es una incógnita, con Franco Colapinto en una posición precaria.
Franco Colapinto con contrato en Alpine, pero sin confirmación oficial para 2026 como piloto titular. Credito: REUTERS/Jakub Porzycki
Con el anuncio de que Sergio Pérez y Valtteri Bottas serán los pilotos del nuevo equipo Cadillac en 2026, el mercado de la Fórmula 1 se agita. Si bien algunas alineaciones parecen claras, seis asientos clave aún están en el aire, generando incertidumbre y especulaciones en varios equipos de alto perfil.
La intriga de Red Bull
En la órbita de Red Bull, solo Max Verstappen tiene su asiento asegurado para 2026. Los otros tres puestos, uno en el equipo principal y dos en el filial, Racing Bulls, son motivo de gran debate.
Red Bull: El futuro de Yuki Tsunoda es incierto. A pesar de los elogios públicos de la cúpula, sus resultados han estado bajo la lupa. La estructura de un solo piloto del equipo ha sacrificado a sus segundos pilotos en el pasado, y Tsunoda ha evitado un destino similar solo por la falta de un reemplazo obvio.
El futuro de Yuki Tsunoda es incierto. Credito: REUTERS/Leonhard Foeger
El rumor de un posible fichaje de Álex Palou, el cuatro veces campeón de IndyCar, ha sido desmentido por el propio piloto, aunque la especulación subraya la falta de candidatos claros. Por ahora, Tsunoda sigue, pero en un coche que ha demostrado ser difícil de manejar.
Racing Bulls: El equipo de desarrollo tiene a Isack Hadjar y Liam Lawson con contratos de un año. Hadjar ha tenido una temporada sólida, superando a un Lawson que busca recuperar su confianza. Aunque se rumorea que Hadjar podría ser ascendido a Red Bull, se entiende que el piloto prefiere no arriesgarse y continuar su desarrollo en Racing Bulls.
Mercedes, con dos asientos abiertos
A diferencia de otros equipos, Mercedes tiene ambos asientos disponibles para 2026. El jefe del equipo, Toto Wolff, ha mantenido una estrategia de no apresurarse en los contratos, lo que ha puesto a George Russell y Kimi Antonelli en una posición de negociación.
George Russell: A pesar de que su contrato termina, se espera que renueve sin mayores problemas. Su rendimiento en un coche complicado ha reforzado su posición, y se considera que su acuerdo con Mercedes es cuestión de tiempo, sin un reemplazo claro que pueda hacerlo mejor.
A pesar de que su contrato termina, se espera que renueve sin mayores problemas. Credito: REUTERS/Gintare Karpaviciute
Kimi Antonelli: Wolff ha invertido mucho en la carrera del joven piloto, y aunque su desempeño ha sido inconsistente en su primera temporada, sería precipitado descartarlo. Su confianza ha crecido con las recientes mejoras en el coche, y es probable que Mercedes apueste por su desarrollo a largo plazo.
El segundo asiento de Alpine, una incógnita
Con Pierre Gasly confirmado, la incertidumbre rodea el segundo asiento de Alpine. Se considera que es un puesto difícil de asumir, dado el historial de tensiones en el equipo.
Briatore, ha mantenido un silencio estratégico, lo que no ayuda a clarificar la situación de Colapinto.
El piloto de desarrollo Jack Doohan parece no ser la primera opción para un ascenso. Franco Colapinto, que lo reemplazó a principios de temporada, se encuentra en una situación precaria.
Aunque su contrato inicial fue de cinco carreras, su futuro ahora parece depender de sus resultados en la segunda mitad del año. El enigmático jefe del equipo, Flavio Briatore, ha mantenido un silencio estratégico, lo que no ayuda a clarificar la situación de Colapinto.
