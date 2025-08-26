Fórmula 1

Seis asientos aún en juego para 2026, tras los fichajes de Cadillac

En Red Bull, el futuro de Yuki Tsunoda es incierto, mientras que en Racing Bulls, Isack Hadjar y Liam Lawson compiten por un puesto. Mercedes tiene ambos asientos abiertos, aunque se espera que George Russell renueve. La situación de Kimi Antonelli es menos clara. En Alpine, solo Pierre Gasly está confirmado, y el segundo asiento es una incógnita, con Franco Colapinto en una posición precaria.