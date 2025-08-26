Cadillac confirmó a Valtteri Bottas y Sergio “Checo” Perez para el 2026

Cadillac, que se suma a la Fórmula 1 la próxima temporada, confirmó al finlandés Valtteri Bottas y el mexicano Sergio “Checo” Pérez como sus pilotos.
El equipo estadounidense se suma para la temporada próxima, donde habrá cambio de reglamento, pero regreso de históricos pilotos.
La escudería estadounidense estará junto a Audi, que toma el lugar de Sauber, extendiendo la parrilla de la máxima competición del mundo, que tendrá nuevo reglamento y cambios en los vehículos.
“¡Valtteri Bottas y Sergio Pérez correrán por el equipo Cadillac de Fórmula 1 en 2026!”, escribió la Fórmula 1 en sus vías oficiales de las redes sociales.
El equipo estadounidense, que cuenta con el respaldo de General Motors y estará dirigido por el ex director deportivo de Marussia Graeme Lowdon, se convertirá en el undécimo equipo de este deporte la próxima temporada.
“Fichar a dos pilotos tan experimentados como Bottas y Checo es una clara señal de intenciones”, dijo Lowdon. “Lo han visto todo y saben lo que se necesita para triunfar en la Fórmula 1. Pero lo más importante es que entienden lo que significa ayudar a construir un equipo”.
Pérez se tomó un tiempo para considerar sus objetivos futuros y pasar tiempo con su familia después de dejar Red Bull , mientras que Bottas permaneció en el paddock como reserva de Mercedes luego de su salida de Sauber.
“Unirme al equipo Cadillac de Fórmula 1 es un nuevo capítulo increíblemente emocionante en mi carrera”, dijo Pérez. “Desde nuestras primeras conversaciones, pude percibir la pasión y la determinación detrás de este proyecto”.
"Desde el momento en que empecé a hablar con el equipo Cadillac de Fórmula 1, sentí algo diferente: algo ambicioso pero a la vez con fundamento", dijo Bottas. "Esto no es solo un proyecto de carreras; es una visión a largo plazo".
La Fórmula 1 anunció el 25 de noviembre de 2024 que General Motors (GM) ingresaría al campeonato como constructor en 2026 bajo la marca Cadillac, y entraría como proveedor de motores en 2028.
Stefano Domenicali, afirmó que su compromiso con este proyecto era una “demostración importante y positiva de la evolución de nuestro deporte”. GM confirmó que el campeón del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1978, Mario Andretti, formará parte del consejo directivo. En el mes de diciembre, Ferrari anunció su asociación multianual con Cadillac como suministrador de motores del equipo estadounidense.
Entre los nombres que figuraban en la famosa "danza" había aparecido el del argentino Nicolás Varrone, de 24 años, piloto de Corvette, también de la GM. Varrone fue campeón de V de V Challenge en 2018 tercero en la clase LMP3 de la Michelin Le Mans Cup en 2021, campeón de la clase LMGTE Am del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA en 2023, doble vencedor de clase en las 24 Horas de Le Mans de 2023 (GTE-Am) y 2024 (LMP2 Pro-Am), y en las 24 Horas de Daytona de 2023 (LMP3).
En 1952 y 1953 Cadillac fue motorista con los motores Cadillac 4.5 V8 y el chasis Kurtis Kraft, sólo para las 500 millas de Indianápolis, Estados Unidos.
