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Central asimiló el mensaje de Di María y encaminó su presente

El equipo de Jorge Almirón se encolumnó detrás de su capitán, que en la semana había pedido “unidad” y “apoyo” luego de algunos resultados adversos. La victoria de visitante sobre Tigre acomodó al “Canalla” en todas las tablas y se viene la final con Estudiantes en Santiago del Estero