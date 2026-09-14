“Tenemos que estar unidos, no darle importancia a lo que se dice afuera y mantenernos todos juntos porque se vienen objetivos importantes”. Después del empate en el clásico, que se sumó a las frustraciones que significaron la eliminación de la Copa Libertadores y la derrota de local frente a Gimnasia de La Plata, Ángel Di María consideró que era el momento de salir a dar la cara por el equipo y por el club. Y a juzgar por lo que pasó este domingo en cancha de Tigre, el plantel asimiló el mensaje de su capitán y sacó adelante un partido que venía complicado. El triunfo, con gol de penal del propio “Fideo”, acomodó al “Canalla” en todas las tablas y le da oxígeno al técnico Jorge Almirón para planificar la final de la Supercopa Internacional ante Estudiantes.
Central asimiló el mensaje de Di María y encaminó su presente
El equipo de Jorge Almirón se encolumnó detrás de su capitán, que en la semana había pedido “unidad” y “apoyo” luego de algunos resultados adversos. La victoria de visitante sobre Tigre acomodó al “Canalla” en todas las tablas y se viene la final con Estudiantes en Santiago del Estero
Central venía lastimado por la eliminación de la Copa Libertadores a manos de Corinthians. La imagen de Almirón había quedado bastante debilitada, sumado a que hasta aquí no pudo entrar en el gusto de los hinchas, ni siquiera en el mejor momento de victorias y buenos rendimientos. A eso le siguió la caída frente al “Lobo” platense y el empate en el clásico, que se vivió como una derrota porque era un partido que estaba prácticamente ganado.
Por eso, el duelo de esta novena fecha ante Tigre era clave para volver a acomodar las piezas que estaban desordenadas en el día a día “canalla”. Y Central lo sacó adelante con el gol de penal de Di María y el plus de haber jugado un buen rato con un jugador menos por la expulsión de Emanuel Coronel. Supo sufrir en los momentos en que el “Matador” de Victoria lo apretó contra el arco de Jeremías Ledesma, los centrales volvieron a su nivel -sobre todo Gastón Ávila, una de las figuras- y los mediocampistas se sacrificaron para contener la enjundia del local. Y Enzo Copetti esta vez fue fundamental para aguantar y asistir a sus compañeros de ataque.
“Es una victoria importante, la necesitábamos. Estábamos tranquilos, es más lo que se habla que lo que realmente pasa”, dijo Di María luego del triunfo, retomando las palabras que había utilizado en la semana en la conferencia de prensa que organizó para tratar de calamar las agitadas aguas “canallas”.
Acerca del juego del equipo, el capitán y referente del plantel “auriazul” analizó: “Nos está costando convertir y eso te lleva a no poder ganar”. Y agregó que “lo importante ahora es sacar victorias para estar arriba, es una alegría para la gente que nos viene bancando”.
Con la victoria de esta fecha, Central volvió a acomodarse en la tabla del Torneo Clausura y también en la acumulada de toda la temporada, que otorga un título para el primero y varias plazas para las copas internacionales del año que viene. A propósito de esa pelea, al “Canalla” se le viene Argentinos Juniors, un rival directo, el próximo domingo en el “Gigante” de Arroyito. “Tenemos un rival complicadísimo como Argentinos en el Gigante y a partir de ahí vamos a pensar en Estudiantes”, graficó Di María.
“La obligación siempre está porque Central es un equipo grande. Cuando no se puede ganar es normal y natural que haya críticas”, reconoció el entrenador Jorge Almirón luego del encuentro. “Tenemos que convivir con eso, no lo tomo como algo negativo ni personal”, agregó respecto de los cuestionamientos que suele recibir de los hinchas.
“Estamos acostumbrados a jugar partidos importantes y decisivos. Más allá de algunos resultados, el equipo no cambia la manera de jugar”, destacó Almirón de cara a los partidos que se le vienen a Central ante Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia, por el Clausura, y la gran final del próximo 26 de septiembre en Santiago del Estero frente a Estudiantes de La Plata, por el título de la Supercopa Internacional.