Antoine Griezmann atraviesa un gran momento desde su llegada al Orlando City de la MLS. El delantero francés volvió a ser decisivo el sábado, cuando marcó el único gol en el triunfo por 1-0 frente a San Diego FC. Sin embargo, el partido también dejó una imagen que llamó especialmente la atención.
Griezmann y el calor de Florida: la particular dificultad que enfrenta en la MLS
El delantero atraviesa un gran comienzo en Orlando City, pero las altas temperaturas y la humedad de Florida se convirtieron en un desafío durante sus primeros partidos en Estados Unidos.
Durante el encuentro, las cámaras mostraron al atacante utilizando una toalla sobre su cabeza durante una pausa para hidratarse. Griezmann se mostró visiblemente exigido por las condiciones climáticas que presentó el partido disputado en Orlando.
El calor y la humedad de Florida representan uno de los principales desafíos para el futbolista de 35 años en esta nueva etapa de su carrera. Las condiciones son muy diferentes a las que enfrentó durante buena parte de su trayectoria en Europa.
Una imagen que se volvió viral
La secuencia registrada durante el partido rápidamente comenzó a circular en redes sociales. En las imágenes se observa a Griezmann con una toalla sobre la cabeza, intentando recuperarse durante la pausa del encuentro.
El francés aparecía cansado y con una respiración agitada después de poco más de media hora de juego. La escena generó comentarios sobre las exigentes condiciones que deben afrontar los futbolistas cuando juegan en Florida.
El contexto climático de Orlando puede ser particularmente demandante para los jugadores. Las elevadas temperaturas y los niveles de humedad aumentan el desgaste físico, especialmente durante partidos disputados en los meses más calurosos.
Pese a esa dificultad, Griezmann logró mantenerse en cancha y terminó siendo nuevamente determinante para su equipo. A los 28 minutos, aprovechó una jugada colectiva y convirtió el tanto que le permitió al Orlando City quedarse con los tres puntos.
Griezmann responde dentro de la cancha
La llegada del francés al fútbol estadounidense generó grandes expectativas y, hasta el momento, sus actuaciones están respondiendo a esas expectativas. Ante San Diego consiguió su quinto gol en sus primeros ocho partidos de temporada regular con Orlando City.
Además, su rendimiento reciente muestra una evolución positiva. El delantero venía de marcar en los dos encuentros anteriores y volvió a convertir frente a San Diego, por lo que atraviesa una racha de tres partidos consecutivos anotando.
Su adaptación no se limita al aspecto individual. Griezmann también encontró rápidamente conexión con sus compañeros, entre ellos el joven Justin Ellis, quien participó en varias de sus acciones ofensivas desde la llegada del francés al plantel.
El contraste entre su rendimiento y las dificultades que evidencia para soportar el clima se convirtió así en una de las particularidades de sus primeras semanas en la MLS. Mientras el calor obliga al francés a buscar distintas formas de recuperar su temperatura corporal, sus goles mantienen al Orlando City en la pelea por los puestos de clasificación.
El próximo desafío será fuera de casa. Orlando City visitará a Atlanta United durante la semana, en un partido en el que Griezmann tendrá una nueva oportunidad para continuar con su buen momento y seguir adaptándose a las exigencias de su nueva competencia.