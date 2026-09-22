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Argentina se quedó con el bronce por equipos mixtos en bádminton

El seleccionado albiceleste derrotó 3-0 a Venezuela en el duelo por el tercer puesto. Iona Gualdi, Nicolás Oliva y la dupla Otero-Oliva sellaron la serie.

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Argentina consiguió este martes la medalla de bronce en la competencia por equipos mixtos de bádminton de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

El conjunto nacional derrotó 3-0 a Venezuela en el partido por el tercer puesto. La serie se resolvió con victorias en el individual femenino, el individual masculino y el dobles mixto.

Bádminton

Equipo mixto | Partido por la medalla de bronce
Venezuela 0-3 Argentina
Venezuela
0-3
Argentina
Argentina ganó la medalla de bronce
22 de septiembre - 14:00 - Cancha 1
Mariangel García Venezuela
14
20
0
Iona Gualdi Argentina
21
22
2
Argentina ganó 2-0 | Duración total: 30 min | Sets: 12 min y 15 min
Ricardo Torres Venezuela
4
5
0
Nicolás Oliva Argentina
21
21
2
Argentina ganó 2-0 | Duración total: 22 min | Sets: 10 min y 9 min
Jhonatan Wo Zheng / María Rojas Venezuela
12
10
0
Santiago Otero / Ailén Oliva Argentina
21
21
2
Argentina ganó 2-0 | Duración total: 28 min | Sets: 15 min y 11 min
Estadísticas del dobles mixto
Otero / Oliva vs. Wo Zheng / Rojas
24 Promedio de rally (seg.)
99 Rally más largo (seg.)
1 Volantes utilizados
64
Puntos disputados
64
22
Puntos ganados
42
42
Puntos perdidos
22
3
Máxima racha
6
-
Match points
1
-
Game points
3
10
Puntos sin servicio
10
4
Puntos con servicio
15
1
Mayor ventaja
11
0
Mayor remontada
1
Fuente: Juegos Suramericanos Santa Fe 2026
Juegos Suramericanos 2026

Seguí los resultados, la agenda de competencias y los medallistas por disciplina.

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Argentina resolvió la serie en tres partidos

Iona Gualdi abrió el camino ante Mariangel García. La argentina se impuso por 21-14 y 22-20 en un encuentro que se extendió durante 30 minutos y puso el primer punto de la serie.

Luego llegó el turno de Nicolás Oliva, que derrotó con amplitud a Ricardo Torres por 21-4 y 21-5. El partido duró 22 minutos y dejó a Argentina a una victoria de asegurar el tercer puesto.

La definición quedó en manos de Santiago Otero y Ailén Oliva. La dupla nacional superó a Jhonatan Wo Zheng y María Rojas por 21-12 y 21-10, en 28 minutos de juego.

Un 3-0 para subir al podio

Otero y Oliva marcaron diferencias en ambos parciales. En total se disputaron 64 puntos en el dobles mixto: Argentina ganó 42 y Venezuela 22.

La pareja argentina consiguió además seis puntos consecutivos como máxima racha y llegó a tener una ventaja de 11 durante el encuentro.

El plantel argentino que obtuvo la medalla estuvo integrado por Milena Oliva, Nicolás Oliva, Franco Motto, Ailén Oliva, Santiago Otero e Iona Gualdi.

Con el 3-0 ante Venezuela, Argentina cerró su participación en la competencia por equipos mixtos con la medalla de bronce.

12 - 26 de septiembre de 2026
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