Argentina consiguió este martes la medalla de bronce en la competencia por equipos mixtos de bádminton de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
Argentina se quedó con el bronce por equipos mixtos en bádminton
El seleccionado albiceleste derrotó 3-0 a Venezuela en el duelo por el tercer puesto. Iona Gualdi, Nicolás Oliva y la dupla Otero-Oliva sellaron la serie.
El conjunto nacional derrotó 3-0 a Venezuela en el partido por el tercer puesto. La serie se resolvió con victorias en el individual femenino, el individual masculino y el dobles mixto.
Bádminton
Otero / Oliva vs. Wo Zheng / Rojas
Argentina resolvió la serie en tres partidos
Iona Gualdi abrió el camino ante Mariangel García. La argentina se impuso por 21-14 y 22-20 en un encuentro que se extendió durante 30 minutos y puso el primer punto de la serie.
Luego llegó el turno de Nicolás Oliva, que derrotó con amplitud a Ricardo Torres por 21-4 y 21-5. El partido duró 22 minutos y dejó a Argentina a una victoria de asegurar el tercer puesto.
La definición quedó en manos de Santiago Otero y Ailén Oliva. La dupla nacional superó a Jhonatan Wo Zheng y María Rojas por 21-12 y 21-10, en 28 minutos de juego.
Un 3-0 para subir al podio
Otero y Oliva marcaron diferencias en ambos parciales. En total se disputaron 64 puntos en el dobles mixto: Argentina ganó 42 y Venezuela 22.
La pareja argentina consiguió además seis puntos consecutivos como máxima racha y llegó a tener una ventaja de 11 durante el encuentro.
El plantel argentino que obtuvo la medalla estuvo integrado por Milena Oliva, Nicolás Oliva, Franco Motto, Ailén Oliva, Santiago Otero e Iona Gualdi.
Con el 3-0 ante Venezuela, Argentina cerró su participación en la competencia por equipos mixtos con la medalla de bronce.