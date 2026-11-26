Eliminatorias FIBA Américas – Rumbo a Qatar 2027

Con autoridad en Zárate, la Selección argentina aplastó 102 a 65 a Bahamas y quedó a un paso del Mundial

El equipo dirigido por Pablo Prigioni alcanzó un récord de 7 victorias y 2 derrotas en el certamen clasificatorio. Con cuatro compromisos por delante, la Albiceleste depende de sí misma y este domingo desde las 18.10 recibirá a Canadá en busca de sellar definitivamente su pasaje a Qatar 2027.