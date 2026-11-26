La Selección argentina de básquetbol dio una contundente muestra de jerarquía al vencer por 102 a 65 a Bahamas en el marco de las Eliminatorias de FIBA Américas, camino a la Copa del Mundo de Qatar 2027. El encuentro se disputó en el Espacio Diego Armando Maradona de la ciudad bonaerense de Zárate, que lució un importante marco de público para acompañar al combinado nacional.
Con autoridad en Zárate, la Selección argentina aplastó 102 a 65 a Bahamas y quedó a un paso del Mundial
El equipo dirigido por Pablo Prigioni alcanzó un récord de 7 victorias y 2 derrotas en el certamen clasificatorio. Con cuatro compromisos por delante, la Albiceleste depende de sí misma y este domingo desde las 18.10 recibirá a Canadá en busca de sellar definitivamente su pasaje a Qatar 2027.
En el plano individual, las principales vías ofensivas del conjunto argentino estuvieron encabezadas por Gonzalo Corbalán, quien finalizó como máximo anotador con 20 puntos, secundado por Alex Negrete, que aportó 15 unidades en la amplia producción colectiva.
Con esta amplia victoria, el conjunto conducido técnicamente por Pablo Prigioni consolidó su gran campaña en el certamen continental y alcanzó un registro de 7 triunfos y 2 derrotas, quedó en el tercer puesto de la tabla con 16 puntos, quedando a las puertas de asegurar su boleto a la cita ecuménica.
De acuerdo con el sistema de clasificación establecido por FIBA Américas, los tres primeros seleccionados de cada zona —Grupos E y F— obtendrán el pase directo al Mundial de Qatar 2027, mientras que el séptimo y último cupo disponible para el continente quedará en manos del mejor cuarto ubicado entre ambos grupos. Con cuatro encuentros aún por disputar, Argentina depende exclusivamente de sí misma para concretar el objetivo.
La próxima presentación de la Albiceleste será este domingo 29 de noviembre a partir de las 18.10, nuevamente en el Espacio Diego Armando Maradona de Zárate, donde recibirá a Canadá con la posibilidad concreta de sellar definitivamente su clasificación a la próxima Copa del Mundo.