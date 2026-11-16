La Selección argentina se medirá este martes por la noche frente a Costa Rica con el objetivo de prolongar su racha invicta frente al conjunto centroamericano y sumar un nuevo resultado favorable a su historial.
Argentina busca estirar su racha ante Costa Rica: cómo está el historial
La Albiceleste llega al compromiso con cinco victorias y dos igualdades en los cruces anteriores, mientras que el equipo centroamericano buscará conseguir su primer triunfo frente al conjunto argentino.
El partido se disputará en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y representará el octavo enfrentamiento entre ambos seleccionados. Hasta el momento, la ventaja es para la Albiceleste, que acumula cinco victorias y dos empates.
Los primeros enfrentamientos
El historial comenzó en los Juegos Panamericanos de 1956, cuando Argentina consiguió imponerse por un ajustado 4-3. Cuatro años más tarde, ambos equipos volvieron a cruzarse en la misma competencia y terminaron igualados sin goles.
Posteriormente, disputaron tres amistosos internacionales. En 1960, el seleccionado argentino ganó por 2-0, mientras que en 2010 volvió a quedarse con la victoria, esta vez por 3-2, bajo la conducción técnica de Diego Armando Maradona.
El siguiente encuentro se jugó en 2011 y terminó nuevamente en empate 0-0.
La goleada en la Copa América 2011
Ese mismo año, Argentina y Costa Rica volvieron a encontrarse, aunque esta vez en el marco de la Copa América disputada en nuestro país.
En aquella oportunidad, la Albiceleste se impuso por 3-0 en el último partido de la fase de grupos y consiguió avanzar a los cuartos de final del certamen.
Sin embargo, el recorrido del equipo dirigido por Sergio Batista terminó en la siguiente instancia. Argentina quedó eliminada frente a Uruguay, luego de una definición por penales.
El último antecedente
El cruce más reciente entre ambos seleccionados tuvo lugar en marzo de 2024, durante la preparación para la Copa América de ese año.
En aquel amistoso, Costa Rica comenzó ganando gracias a un tanto de Manfred Ugalde. No obstante, el equipo conducido por Lionel Scaloni reaccionó y dio vuelta el marcador con goles de Ángel Di María, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez, para imponerse por 3-1.
Ahora, la Selección argentina tendrá una nueva oportunidad de ratificar su superioridad en el historial y conservar el invicto frente al conjunto centroamericano.
El historial completo
Estos son los siete enfrentamientos registrados entre ambos seleccionados antes del nuevo compromiso:
Competencia Resultado
- Juegos Panamericanos 1956 Argentina 4-3 Costa Rica
- Juegos Panamericanos 1960 Argentina 0-0 Costa Rica
- Amistoso 1960 Argentina 2-0 Costa Rica
- Amistoso 2010 Argentina 3-2 Costa Rica
- Amistoso 2011 Argentina 0-0 Costa Rica
- Copa América 2011 Argentina 3-0 Costa Rica
- Amistoso 2024 Argentina 3-1 Costa Rica