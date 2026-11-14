Costaba mucho entender, para el enviado de El Litoral, ver a esa Bombonera semivacía, con no más de 12 o 15.000 espectadores (siendo generosos) en las tribunas. Había razones valederas para pensar en un declive del interés: 1) la ausencia, para siempre, de Messi; 2) el precio de las entradas (la más barata rondaba los 100 mil pesos); 3) era un amistoso y no se jugaba por nada. Pero también había razones para esperar una concurrencia acorde: 1) es el mejor proceso, en cuanto a selecciones, de toda la historia del fútbol argentino; 2) este grupo de jugadores viene de darnos una copa del mundo, un subcampeonato en un Mundial lleno de emociones y dos copa América en apenas cinco años; 3) se está dando la aparición de jugadores que entusiasman y que se perfilan para ser los abanderados de ese mentado recambio, caso Nicolás Paz y Gianluca Prestianni (entró en el segundo tiempo e hizo un desparramo con los defensores uruguayos).
El vacío que dejó Messi es más grande de lo que suponíamos
Fue más triste ver a esta selección exitosa jugar con una Bombonera semivacía, que haber perdido el partido con Uruguay. La parte futbolística será responsabilidad de su muy buen entrenador. La otra, la de generar expectativa y jugar siempre a cancha llena, de los dirigentes.
Dio tristeza ver a la selección jugar con ese marco de público. Me hizo acordar a los partidos amistosos que se jugaban antes del Mundial de 1986, ante paises sudamericanos y en la cancha de River, cuando Bilardo estaba cuestionado por casi todos y asediado por las críticas, el equipo no convencía y ni siquiera la presencia de Maradona y Passarella, yendo y viniendo desde Italia, ayudaba a que el público le pusiera un marco popular a aquellos partidos. Ahí también la selección jugaba ante poca gente, pero, aún con Maradona, ese equipo todavía no enamoraba.
Ver las calles del pintoresco barrio de la Boca, dos o tres horas antes del partido, anticipaban la orfandad de apoyo al equipo de Scaloni. Hasta ahora y durante los 20 años del reinado de Messi, en la Boca, en River, en Mendoza, Córdoba o donde sea, Argentina jugó a cancha llena. Messi era la gran figura convocante. Pero también había un equipo que jugaba “el fútbol que le gusta a la gente”, sobre todo en este último período. Y cuando Messi no jugaba, la cancha también se llenaba y el equipo rendía – no siempre, pero casi siempre -, porque, en el fondo, todos sabíamos que Messi estaba por más que en ese partido no estuviera.
Hoy la situación ha cambiado. Scaloni también lo dijo en la conferencia, cuando señaló que se vendrán “tiempos difíciles”. Tendrá dos años para trabajar, hasta la Copa América. No parece asomar en el horizonte una competencia por la que Argentina tenga que rendir examen. No habrá Eliminatorias (al menos no habrá presión para clasificar al Mundial, porque Argentina ya está en el 2030) y todo parece indicar que el objetivo es a dos años, a la Copa América de 2028.
Hay un examen futbolístico a preparar y rendir de la mejor manera posible sin la chance de tener al mejor de todos y al que muchas veces hubo que agradecerle por sus mágicas intervenciones. El jugador capaz de ganar un partido por sí mismo, ya no está más. O está pero mirando los partidos por televisión o apoyando desde afuera. Casi como una sentencia, él mismo también dijo, aquella noche de su despedida ante Benín en la cancha de River, que iban a llegar tiempos difíciles. Fue profético lo de Messi, no caben dudas.
Pero al margen de lo deportivo (responsabilidad de Scaloni y desafío que el técnico tendrá por delante en estos cuatro años que firmó de renovación), está lo otro. Y fue lo que se vio en la Bombonera y que, al menos para quien esto escribe y ha presenciado enormes demostraciones de pasión popular por el equipo en todo el mundo, genera melancolía, tristeza y necesidad urgente de autocrítica y evaluación severa.
Ya está. Ya Argentina jugó su primer partido de la era post Messi en familia. Las imágenes de la Bombonera semivacía recorrieron el mundo. Argentina sufre la orfandad de no contar más con aquel jugador excepcional e inigualable que, al igual que Maradona, le dio alegría al pueblo y regó de gloria este suelo. El tiempo de las lágrimas ya pasó. La vida sigue y el fútbol argentino sigue. Scaloni tendrá la responsabilidad de no poner en remate todo lo que ha conseguido, por más que no haya sido algo normal lo de estos últimos años, según sus propias expresiones. Pero el fútbol argentino, con sus dirigentes a la cabeza, no deberán permitir que pase lo del viernes en la cancha de Boca, que ni siquiera se pudo disimular cuando, posiblemente (no me consta), se abrieron las puertas para que ingrese más gente con el partido ya empezado. Entradas más populares, rivales interesantes (Uruguay lo era), posiblemente también la búsqueda de otros escenarios (más chicos) y otras sedes (allí aparece el postergado interior del país, salvo Córdoba), para que Argentina juegue a cancha llena. Como se merece la selección, cualquiera sea el momento de su historia, pero mucho más ahora, con tantos logros alcanzados en los últimos cinco años.