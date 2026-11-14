Adentro y afuera de la cancha

El vacío que dejó Messi es más grande de lo que suponíamos

Fue más triste ver a esta selección exitosa jugar con una Bombonera semivacía, que haber perdido el partido con Uruguay. La parte futbolística será responsabilidad de su muy buen entrenador. La otra, la de generar expectativa y jugar siempre a cancha llena, de los dirigentes.