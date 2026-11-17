Último compromiso del año

Argentina enfrenta a Costa Rica este martes en Córdoba

La Selección argentina disputará desde las 20 su segundo y último amistoso de noviembre en el estadio Mario Alberto Kempes. Después de la derrota ante Uruguay y de la escasa concurrencia registrada en La Bombonera, el equipo de Lionel Scaloni buscará cerrar el año con una mejor presentación.