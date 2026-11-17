La Selección argentina volverá a salir a la cancha este martes 17 de noviembre. Desde las 20, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el segundo amistoso de la fecha FIFA de noviembre y el último compromiso del seleccionado nacional en 2026.
Argentina enfrenta a Costa Rica este martes en Córdoba
La Selección argentina disputará desde las 20 su segundo y último amistoso de noviembre en el estadio Mario Alberto Kempes. Después de la derrota ante Uruguay y de la escasa concurrencia registrada en La Bombonera, el equipo de Lionel Scaloni buscará cerrar el año con una mejor presentación.
El encuentro llega después de un resultado adverso frente a Uruguay. El viernes pasado, en La Bombonera, Argentina perdió 2 a 1 en un partido que también dejó una imagen poco habitual en las tribunas: varios sectores del estadio permanecieron con una importante cantidad de localidades vacías, pese a tratarse de una presentación del equipo nacional.
Ahora, el desafío será diferente. En Córdoba, el seleccionado tendrá una nueva oportunidad de encontrarse con el público y mostrar una respuesta futbolística después de la caída en Buenos Aires.
Un partido para recuperar el respaldo de los hinchas
La convocatoria de espectadores aparece como uno de los aspectos que rodean la previa del encuentro. La baja concurrencia en La Bombonera abrió interrogantes sobre el interés que despierta actualmente el seleccionado y sobre el costo de asistir a sus presentaciones.
Para el compromiso en el Kempes también se registró una disponibilidad de entradas que llamó la atención, teniendo en cuenta la expectativa que habitualmente generan los partidos de la Selección argentina en el interior del país.
Los tickets se comercializan a través de la plataforma Deportick y los valores informados para las distintas ubicaciones parten de los 80.000 pesos para las populares y llegan a los 180.000 pesos en algunas plateas, sin incluir los cargos por servicio.
El estadio cordobés volverá así a recibir al conjunto nacional, en una provincia que históricamente acompañó sus presentaciones. La expectativa está puesta tanto en la respuesta de los simpatizantes como en el rendimiento del equipo.
Los cambios que prepara Scaloni y el cierre de la fecha FIFA
En el plano deportivo, Argentina buscará dejar atrás la derrota ante Uruguay y aprovechar el amistoso para seguir probando alternativas dentro del plantel.
En la conferencia de prensa previa, Scaloni anticipó que realizará modificaciones en la formación inicial. El entrenador confirmó que Emiliano Martínez estará desde el comienzo en el arco y adelantó que tiene previsto introducir entre cuatro y cinco cambios respecto del encuentro anterior.
Costa Rica, por su parte, llegará a Córdoba después de perder 2 a 0 frente a Ecuador, en un amistoso disputado en Quito. El seleccionado centroamericano atraviesa una serie de resultados adversos y buscará cerrar su calendario internacional con una mejor actuación.
El partido comenzará a las 20 y tendrá transmisión televisiva de Telefe y TyC Sports.
Para Argentina, el encuentro representa algo más que el cierre de una ventana internacional: será una nueva oportunidad para ajustar el funcionamiento colectivo, evaluar jugadores y reencontrarse con sus hinchas antes de finalizar el año.