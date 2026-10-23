Fútbol femenino

La Selección Argentina Sub 17 goleó a Marruecos y avanzó a octavos de final del Mundial

Con un triplete de Mercedes Diz y goles de Josefina Galarza y Julieta Aguilar, el equipo dirigido por Christian Meloni se impuso 5-1 en Rabat, finalizó como escolta del Grupo A y selló una clasificación inédita en su primera participación en la categoría.