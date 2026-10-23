La Selección Argentina femenina Sub 17 escribió una página imborrable en la historia del fútbol nacional. En lo que representa su estreno formal en la Copa del Mundo de la categoría, el combinado albiceleste aplastó por 5 a 1 al anfitrión Marruecos en el Complejo Mohammed VI de Rabat y consiguió el ansiado boleto a los octavos de final.
La Selección Argentina Sub 17 goleó a Marruecos y avanzó a octavos de final del Mundial
Con un triplete de Mercedes Diz y goles de Josefina Galarza y Julieta Aguilar, el equipo dirigido por Christian Meloni se impuso 5-1 en Rabat, finalizó como escolta del Grupo A y selló una clasificación inédita en su primera participación en la categoría.
AEl conjunto dirigido por Christian Meloni desplegó una actuación contundente en el cierre de la fase de grupos. La gran figura de la jornada fue Mercedes Diz, quien se despachó con una brillante actuación al anotar tres tantos. La goleada se completó con las conquistas de Josefina Galarza y Julieta Aguilar, asegurando un triunfo inapelable que colocó a la Argentina en el segundo lugar del Grupo A, únicamente por detrás de Alemania.
Aguilar festejó el 5° gol de Argentina
Este pasaje a la etapa eliminatoria no solo marca un hito por darse en el debut absoluto del país en un Mundial Sub 17, sino que además consolida un valioso precedente en las estructuras juveniles de la AFA: la Albiceleste logró acceder a la fase final en dos de las tres divisiones femeninas. Hasta el momento, solo la Sub 20 había conseguido superar la ronda de grupos, hito alcanzado en las ediciones de Colombia 2024 y Polonia 2026.
El torneo que se disputa en suelo africano corresponde a la 10.ª edición de la Copa del Mundo femenina Sub 17, certamen que a partir de este ciclo inició un formato de disputa anual en Marruecos hasta 2029 (luego de la edición 2025 que consagró a Corea del Norte).
Tras la histórica paliza ante las locales, el seleccionado nacional aguarda por la definición de su rival en la siguiente instancia. Argentina volverá a salir a la cancha el próximo miércoles 28 de octubre para disputar los octavos de final frente al segundo clasificado del Grupo C, zona integrada por Brasil, Canadá, Noruega y Ghana que resolverá sus posiciones este sábado a partir de las 12.00.
Formaciones
Argentina: Bianca Virga; Julia Vinhas, Oriana Bralo, Briana Lagartera, Mia Gamarra, Agustina Maldonado, Julieta Aguilar, Brunella Pilati, Mercedes Diz, Josefina Galarza y Violeta Álvarez. DT: Christian Meloni.
Marruecos: Fatiha Naam; Anissa Hamdani, Imene Diyen, Malak Krafia, Hiba Youssoufi, Meryem Oubelle, Celia Bouzman, Nessma Mouradi, Aya Ait Khouya Mouh, Sara El Hajouti y Nora El Rhachoua. DT: Youness Rabie.