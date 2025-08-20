Argentina se recuperó, venció a Panamá y ya piensa en la AmeriCup de básquet

La Selección Argentina de básquet cerró la Copa Latina, torneo amistoso, con una victoria contundente ante Panamá por 84 a 63, completando su serie de duelos preparatorios internacionales de cara a la AmeriCup de Nicaragua.
La victoria fue por 84 a 63. El goleador fue Gonzalo Corbalán con 22 puntos. Los de Prigioni debutan el viernes ante los locales Nicaragua.
La gira incluyó encuentros por Madrid (España), Bologna (Italia) y el cuadrangular en la ciudad de Panamá, con un registro de cinco victorias.
Con un juego vertical y agresivo en ofensiva, la albiceleste se mostró mucho más precisa cerca del aro, logrando establecer una primera máxima de 9 puntos (18-9) gracias a una conexión sólida entre sus jugadores. El segundo cuarto fue más trabado, con varias interrupciones y visitas a la línea de libres, pero Argentina supo aprovechar la falta de eficacia panameña para ampliar la diferencia y mantener el control del partido.
En el complemento, el conjunto nacional impuso su ritmo con ataques verticales y una defensa intensa, manteniendo la solidez que Pablo Prigioni buscó durante toda la preparación. El equipo eligió la simplicidad como estrategia, priorizando efectividad y control en sus acciones. Los máximos goleadores del partido fueron Gonzalo Corbalán con 22 puntos y Juan Fernández con 14.
El máximo certamen continental se jugará en Managua del 22 al 31 de agosto, con Argentina siendo parte del Grupo C junto a Colombia, República Dominicana y la propia Nicaragua. Su debut se dará el viernes ante los locales (21.40hs), continuará con su agenda el domingo 24 ante Dominicana (16:10hs), para concluir la zona el lunes 25 contra Colombia (18:40hs).
Los dos primeros en la tabla de posiciones del grupo clasificarán a los cuartos de final de la competición, donde la definición se da a partido único.
La AmeriCup 2025 se transmitirá por TyC Sports, DSports y CourtSide 1891.
