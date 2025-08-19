#HOY:

Argentina fue superado por Brasil y perdió un nuevo amistoso en la previa a la AmeriCup

Fue por 89 a 65. Continúa el proceso de recambio y formación del plantel joven y alternativo de Prigioni.

Alex Negrete fue el goleador del equipo. Crédito: CAB
 11:23
Por: 

La Selección Argentina de básquet perdió este lunes por la noche ante Brasil un nuevo amistoso preparatorio rumbo a la AmeriCup que comienza este viernes.

Fue por 89 a 65 en el marco de la Copa Latina en Panamá, lo que representó un retroceso respecto a los encuentros disputados en Europa, con una derrota final ante Italia, pero con mejor rendimiento.

El equipo dirigido por Pablo Prigioni logró sostener la paridad en el primer tiempo, pero el tercer parcial fue completo para los brasileños y el cierre ya tuvo a el fondo del banco argentino en cancha, lo que estiró las diferencias.

Vildoza, que migrará a España, es uno de los de mayor edad, pero aún sin importante experiencia con la selección. Crédito: CABVildoza, que migrará a España, es uno de los de mayor edad, pero aún sin importante experiencia con la selección. Crédito: CAB

Alex Negrete fue el goleador de Argentina con 21 puntos, seguido por Gonzalo Corbalán con 11 unidades. El lanzamiento externo, con 4 de 21 tiros de tres, fue el lado flojo de la albiceleste y puntualmente la arista fuerte de la verdeamarela.

Juan Ignacio Marcos, el segundo base y parte de los que deberán tomar responsabilidads. Crédito: CABJuan Ignacio Marcos, el segundo base y parte de los que deberán tomar responsabilidads. Crédito: CAB

Siguen siendo visibles las deficiencias físicas y de experiencia para el joven y secundario plantel conformado en esta gira de preparación y rumbo al torneo continental, donde Argentina defenderá el título.

Tras las eliminaciones previas, Prigioni afronta un nuevo proceso de formación. Crédito: CABTras las eliminaciones previas, Prigioni afronta un nuevo proceso de formación. Crédito: CAB

El cierre del cuadrangular amistoso será este martes 19 a las 20:30hs ante Panamá, con transmisión de Básquet Pass. Para esta serie de encuentros, Pablo Prigioni cuenta con los 14 jugadores disponibles antes de confirmar la lista definitiva.

Lo que viene en la AmeriCup

El máximo certamen continental se jugará en Managua, Nicaragua, del 22 al 31 de agosto, con Argentina siendo parte del Grupo C junto a Colombia, República Dominicana y la propia Nicaragua. Su debut se dará el viernes ante los locales (18.40hs), continuará con su agenda el domingo 24 ante Dominicana (16:10hs), para concluir la zona el lunes 25 frente a Colombia (18:40hs).

La AmeriCup 2025 se transmitirá por TyC Sports, DSports y CourtSide 1891.

Los 14 nombres, sus clubes y edades

  • Aaliya, Lee – UCAM Murcia, España (20)
  • Bocca, Juan – Fibwi Palma, España (20)
  • Bordon, Dylan - Gran Canaria, España (20)
  • Bressan, Gonzalo - Olímpico, Argentina (23)
  • Brussino, Nicolás - Gran Canaria, España (32)
  • Caffaro, Francisco – Boca Juniors, Argentina (25)
  • Corbalan, Gonzalo - San Pablo Burgos, España (23)
  • Fernández, Juan - Básquet Girona, España (22)
  • Lugarini, Bautista – Cantabria, España (24)
  • Marcos, Juan Ignacio - Barcelona, España (25)
  • Negrete, Alex – Flamengo, Brasil (23)
  • Trouet, Santiago - Arizona State, Estados Unidos (21)
  • Vaulet, Juan Pablo - Estudiantes, España (29)
  • Vildoza, José – Básquet Girona, España (29)

