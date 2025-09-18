#HOY:

Argentina le ganó a Francia, la eliminó y pasó a los octavos del Mundial de Vóley

La albiceleste se quedó con el mano a mano ante el bicampeón olímpico.

Argentina y un triunfazo para avanzar a octavos. Crédito: REUTERS/Noel Celis
 12:45
Por: 

La selección Argentina de vóley le ganó a su par de Francia por 3 a 2 en tie-break y avanzó a los octavos de final del Mundial de Filipinas 2025.

El equipo albiceleste ganó este jueves con una planilla de 28-26, 25-23, 21-25, 20-25 y 15-12 ante el bicampeón olímpico, oro en Tokio 2021 y París 2024. Con este resultado, quedó primera con siete puntos. Los segundos clasificados fueron los finlandeses con cinco unidades.

Volleyball - Men's World Championships - Preliminary Round - Group C - France v Argentina - Smart Araneta Coliseum, Quezon City, Philippines - September 18, 2025 France's Jean Patry in action with Argentina's Luciano Vicentin and Agustin Loser REUTERS/Noel CelisArgentina y un triunfazo para avanzar a octavos. Crédito: REUTERS/Noel Celis

Los dirigidos por Marcelo Méndez finalizan el grupo C con puntaje perfecto tras levantar un 0-2 ante Finlandia en la primera fecha y luego superar por 3 a 1 a Corea del Sur.

Luciano Vicentín fue el goleador argentino con un total de 22 puntos, mientras que Pablo Koukartsev se lució con cinco puntos en el tie-break.

Por el lado de Luciano De Cecco, el santafesino récord con seis mundiales disputados, se lució con una serie de armados de lujo que reflejan la continuidad y vigencia de su calidad. A pesar de haber declarado que llegaba "para colaborar", se convirtió en una de la piezas claves del equipo.

Volleyball - Men's World Championships - Preliminary Round - Group C - France v Argentina - Smart Araneta Coliseum, Quezon City, Philippines - September 18, 2025 France's Nicolas Le Goff in action with Argentina's Joaquin Gallego REUTERS/Noel CelisArgentina y un triunfazo para avanzar a octavos. Crédito: REUTERS/Noel Celis

El siguiente rival de Argentina, en octavos de final, saldrá del ganador del cruce entre Italia y Ucrania, por el Grupo F.

#TEMAS:
Vóleibol
Polideportivo

