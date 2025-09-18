Argentina le ganó a Francia, la eliminó y pasó a los octavos del Mundial de Vóley

La selección Argentina de vóley le ganó a su par de Francia por 3 a 2 en tie-break y avanzó a los octavos de final del Mundial de Filipinas 2025.
La albiceleste se quedó con el mano a mano ante el bicampeón olímpico.
La albiceleste se quedó con el mano a mano ante el bicampeón olímpico.
El equipo albiceleste ganó este jueves con una planilla de 28-26, 25-23, 21-25, 20-25 y 15-12 ante el bicampeón olímpico, oro en Tokio 2021 y París 2024. Con este resultado, quedó primera con siete puntos. Los segundos clasificados fueron los finlandeses con cinco unidades.
Los dirigidos por Marcelo Méndez finalizan el grupo C con puntaje perfecto tras levantar un 0-2 ante Finlandia en la primera fecha y luego superar por 3 a 1 a Corea del Sur.
Luciano Vicentín fue el goleador argentino con un total de 22 puntos, mientras que Pablo Koukartsev se lució con cinco puntos en el tie-break.
Por el lado de Luciano De Cecco, el santafesino récord con seis mundiales disputados, se lució con una serie de armados de lujo que reflejan la continuidad y vigencia de su calidad. A pesar de haber declarado que llegaba "para colaborar", se convirtió en una de la piezas claves del equipo.
El siguiente rival de Argentina, en octavos de final, saldrá del ganador del cruce entre Italia y Ucrania, por el Grupo F.
