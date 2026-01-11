Argentina 7 se consagró campeón del Súper Seven de Mar del Plata con una defensa implacable

Con un equipo joven y una defensa sólida como principal estandarte, Argentina 7 se quedó con el título del Súper Seven de Mar del Plata, tras disputar cinco partidos en dos jornadas intensas. El seleccionado nacional mostró superioridad tanto física como táctica y cerró el torneo con apenas dos tries en contra.
La segunda jornada arrancó con un contundente 43-0 ante Brasil, en un duelo marcado por la expulsión de un jugador rival y el dominio absoluto de Argentina, que no permitió puntos en contra por tercer partido consecutivo. Con siete tries anotados y mucha rotación en el equipo, el grupo cerró la fase de grupos como líder invicto.
En ese partido, el equipo formó con Joaquín Dragotto, Santiago Vera Feld, Gregorio Pérez Pardo, Pedro de Haro, Juan Patricio Batac, Martiniano Arrieta y Gonzalo Tapia, y sumó con tries de casi todo el plantel. Fue un ensayo más de la rotación efectiva y el ritmo alto impuesto desde el primer encuentro.
Paso firme en semifinales frente a Newbery
Ya en la instancia de semifinales, Argentina 7 enfrentó al conjunto local, Newbery, que logró vulnerar el ingoal argentino por primera vez en el torneo. Aun así, el seleccionado triunfó 38-12 con otra actuación sólida y contundente. Con Marcos Moneta como estandarte en ataque y una defensa que se sostuvo ante un rival más exigente, el equipo volvió a demostrar jerarquía.
Formaron en esa semifinal Matteo Graziano, Santiago Álvarez (capitán), Gregorio Pérez Pardo, Pedro de Haro, Juan Patricio Batac, Luciano González y Marcos Moneta. El dominio físico en los contactos y la efectividad en zona de definición fueron claves.
Final perfecta frente a Uruguay
En el duelo decisivo, Argentina 7 enfrentó a Uruguay y cerró su actuación con una final impecable: ganó sin recibir puntos y marcó cinco tries, en una exhibición de solidez defensiva y precisión ofensiva. Luciano González fue la figura, con dos conquistas y un nivel sobresaliente.
El equipo titular para la final fue: Matteo Graziano, Santiago Álvarez, Martiniano Arrieta, Pedro de Haro, Santiago Vera Feld, Luciano González y Marcos Moneta. El banco lo integraron Zangara, Pérez Pardo, Morales, Batac y Dubuc. Los tries fueron anotados por Arrieta, Moneta, Dubuc y dos de González, con cuatro conversiones completando el marcador.