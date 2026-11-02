Liga Profesional

Argentinos ganó en Tucumán y sigue prendido bien arriba

El Bicho se impuso por 2 a 1 como visitante frente a Atlético Tucumán en el estadio Monumental José Fierro. Con esta victoria, el conjunto de La Paternal alcanzó las 31 unidades y se consolida en el segundo puesto de la tabla de posiciones.