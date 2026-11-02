Argentinos Juniors consiguió un triunfo clave en sus aspiraciones al vencer por 2 a 1 a Atlético Tucumán a domicilio, en el encuentro correspondiente a la decimoquinta fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. En un reducto siempre complejo como el estadio Monumental Presidente José Fierro, el Bicho aprovechó sus momentos para quedarse con tres puntos de oro.
Argentinos ganó en Tucumán y sigue prendido bien arriba
El Bicho se impuso por 2 a 1 como visitante frente a Atlético Tucumán en el estadio Monumental José Fierro. Con esta victoria, el conjunto de La Paternal alcanzó las 31 unidades y se consolida en el segundo puesto de la tabla de posiciones.
El blooper de Ferreira en el gol de Argentinos
La jornada en el Jardín de la República tuvo emociones repartidas. El conjunto local festejó a través del tanto convertido por Alexis Canelo, mientras que los dirigidos de La Paternal terminaron inclinando la balanza a su favor en el marcador gracias a las anotaciones registradas por la visita y un desafortunado gol en contra de Clever Ferreira.
Con este resultado, Argentinos Juniors trepó a las 31 unidades y se afianza en la 2° posición del torneo, manteniéndose como firme candidato en la zona alta. Por su parte, Atlético Tucumán quedó ubicado en el 10° escalón de la tabla de posiciones con 17 puntos acumulados.