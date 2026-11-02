Liga Profesional

Platense superó a Central Córdoba en Vicente López y encadenó su segunda victoria en fila

Con goles de Guido Mainero y Víctor Cuesta en el segundo tiempo, el Calamar se impuso por 2 a 0 ante el Ferroviario. El equipo de Martín Palermo se acomodó 11° en la Zona A, mientras que el conjunto de Santiago del Estero profundizó su crisis y quedó en el último lugar del grupo.