Platense ratificó su buen momento sobre el cierre del certamen y consiguió su segundo triunfo consecutivo al derrotar por 2 a 0 a Central Córdoba de Santiago del Estero, en el encuentro correspondiente a la decimoquinta y penúltima fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional.
Platense superó a Central Córdoba en Vicente López y encadenó su segunda victoria en fila
Con goles de Guido Mainero y Víctor Cuesta en el segundo tiempo, el Calamar se impuso por 2 a 0 ante el Ferroviario. El equipo de Martín Palermo se acomodó 11° en la Zona A, mientras que el conjunto de Santiago del Estero profundizó su crisis y quedó en el último lugar del grupo.
El gol de Guido Mainero
En el estadio Ciudad de Vicente López, el dueño de casa destrabó un trámite cerrado recién en el periodo complementario. A los 13 minutos del segundo tiempo, Guido Mainero apareció para romper el cero y poner en ventaja al Calamar. Poco después, a los 29 minutos, el experimentado defensor Víctor Cuesta estampó el 2 a 0 definitivo que selló la victoria para los locales.
Con estos tres puntos, los dirigidos por Martín Palermo escalaron al undécimo puesto de la Zona A con 17 unidades. Un escenario completamente opuesto atraviesa el Ferroviario: bajo las órdenes de Sebastián Domínguez, el conjunto santiagueño alcanzó los 11 partidos sin ganar y quedó hundido en el último escalón del grupo con apenas 10 puntos.
El gol de Víctor Cuesta
En la última jornada, Platense cerrará su participación visitando a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, mientras que Central Córdoba buscará despedir el torneo en su casa cuando reciba a Lanús, en partidos que aún aguardan por la confirmación oficial de días y horarios.