Torneo Apertura 2026

Argentinos Juniors se lo empató a Barracas sobre el final y se mantiene en zona de clasificación

Con el punto, el “Bicho” llegó a la séptima posición de la zona B, con nueve puntos y dos partidos aplazados, mientras que el equipo que dirige Rubén Darío Insua se ubica octavo, con la misma cantidad de unidades.