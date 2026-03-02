Argentinos Juniors se lo empató a Barracas sobre el final y se mantiene en zona de clasificación

Argentinos Juniors igualó 1-1 con Barracas Central en el partido que disputaron esta noche, en el estadio Diego Armando Maradona, por la octava fecha del Torneo Apertura 2026.
Con el punto, el “Bicho” llegó a la séptima posición de la zona B, con nueve puntos y dos partidos aplazados, mientras que el equipo que dirige Rubén Darío Insua se ubica octavo, con la misma cantidad de unidades.
Argentinos Juniors igualó 1-1 con Barracas Central en el partido que disputaron esta noche, en el estadio Diego Armando Maradona, por la octava fecha del Torneo Apertura 2026.
El primer gol de la noche fue convertido por el defensor Rodrigo Insua, a los nueve minutos del primer tiempo, mientras que el volante Ryoga Kida marcó la igualdad en 44 del complemento.
Con el punto, el “Bicho” llegó a la séptima posición de la zona B, con nueve puntos y dos partidos aplazados, mientras que el equipo que dirige Rubén Darío Insua se ubica octavo, con la misma cantidad de unidades.
La primera llegada de peligro del partido fue del local, a los seis minutos, con un disparo lejano desde la banda derecha del mediocampista Hernán López Muñoz, con un zurdazo potente que dio en el travesaño.
Barracas Central abrió el marcador a los nueve minutos, con un lateral al área que fue prolongado por el delantero Facundo Bruera para Insua, que llegó y, con un buen remate de volea, clavó la pelota al palo izquierdo del inmóvil arquero Brayan Cortés.
En 24 minutos, el atacante Jhonatan Candia manejó un contraataque por el costado izquierdo y decidió sacar un remate desde una posición muy lejana, con una pelota que dio en el travesaño por el ángulo izquierdo de Cortés.
Argentinos Juniors volvió a llegar un minuto después, con un disparo de primera del volante Alan Lescano que fue contenido por el guardameta Marcelo Miño, que detuvo una pelota baja sobre su costado derecho.
El “Bicho” tuvo la primera clara del complemento a los 31 minutos, con un remate cruzado del delantero Facundo Jainikoski que salió ancho y el mediocampista japonés Ryoga Kida no alcanzó a desviar al gol por el segundo palo.
Seis minutos después, un tiro libre lejano desde el costado derecho fue ejecutado por López Muñoz, que buscó un remate fuerte al primer palo, el cual fue detenido por Miño.
La igualdad llegó a los 44 minutos, con un centro desde la derecha que llegó al segundo palo para la definición de Kida, que disparó desde el aire y puso el 1-1.
El equipo de La Paternal pudo haberse quedado con el triunfo en el tercer minuto de descuento, con un centro desde la izquierda que el delantero Diego Porcel remató de primera, aunque su tiro dio en el poste derecho de Marcelo Miño, que se quedó con el rebote.
Con la fecha próxima aplazada por un paro en favor de los máximos dirigentes de la AFA, en la décima jornada el equipo de Nicolás Diez recibirá a Rosario Central, el miércoles 11 de marzo a las 17:30, mientras que el “Guapo” visitará a Independiente Rivadavia, líder de la tabla anual, el mismo día a partir de las 22:00.