Argentinos Juniors le ganó a Newell’s por 3-1 y se acerca a la punta de la zona B

Argentinos Juniors remontó y se impuso por 3-1 ante Newell’s al término del partido que disputaron este viernes por la noche, en el estadio Diego Armando Maradona, por la decimotercera fecha del Torneo Clausura 2025.
Con el triunfo, el equipo de Nicolás Diez término de dejar atrás la mala racha con la que comenzó el torneo y trepó al segundo puesto de la zona A, con 18 puntos, mientras que la “Lepra” está en el anteúltimo puesto del grupo, con 11 unidades.
La visita se había puesto en ventaja a los nueve minutos del primer tiempo, con el tanto del delantero Luciano Herrera, aunque el extremo Diego Porcel marcó un doblete, a los 21 y 25, para remontar y Gabriel Florentín sentenció el triunfo local, en 44 minutos de la primera etapa.
Además, el experimentado mediocampista Ever Banega fue expulsado por roja directa, a los 36 minutos de la segunda mitad.
En la próxima fecha, el “Bicho” deberá visitar a Barracas Central, mientras que el conjunto rosarino recibirá a Unión. Ambos encuentros son con día y horario a confirmar.
El primer gol del partido llegó a los nueve minutos de la primera etapa, cuando el delantero Luciano Herrera protegió una pelota con el cuerpo, dentro del área, y sacó un remate sorpresivo de volea, que entró por el palo izquierdo de Sergio “Chiquito” Romero, que debutó en el arco de Argentinos Juniors.
El local pudo igualar en 21 minutos de la primera etapa, con un centro desde la izquierda de Florentín que llegó al segundo palo y fue rematado de tijera por Porcel, quien apareció libre entre los centrales del conjunto rojinegro.
Los dirigidos por Nicolás Diez pudieron remontar cuatro minutos más tarde, debido a un error monumental del arquero Juan Espínola, que erró el cálculo en un tiro de esquina que le llegaba cómodamente a las manos, dejando pasar la pelota para que Porcel la empuje al gol sobre el segundo palo.
Florentín marcó el cuarto y último gol del encuentro por medio de un nuevo desentendimiento de la defensa visitante, que quedó mal parada y llegó tarde a todos los cruces, permitiendo que el lateral Leandro Lozano controle por el segundo palo y ponga un centro rasante para el mencionado mediocampista, que puso el 3-1 final.
Newell’s pudo haber descontado en 35 minutos del complemento, cuando un error en la salida desde el fondo dejó mano a mano al delantero Darío Benedetto, quien se perfiló y sacó un remate potente sobre el primer palo de “Chiquito” Romero, que reaccionó a tiempo y desvió con un manotazo.
Además, a los 36 minutos, el mediocampista Ever Banega, cuestionado por la parcialidad de la “Lepra”, vio la roja directa al impactar con la “plancha” en la tibia del defensor Lozano, en una acción temeraria.
Estadio: Néstor Díaz Pérez.
Árbitro: Felipe Viola.
VAR: Álvaro Carranza.
Argentinos Juniors: Sergio Romero; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Hernán López Muñoz, Alan Lescano, Lucas Gómez, Gabriel Florentín, Diego Porcel; Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.
Newell’s: Juan Espínola; Alejo Montero, Saúl Salcedo, Víctor Cuesta, Martín Luciano; Martín Fernández, Luca Regiardo; Facundo Guch, Luciano Herrera, Gonzalo Maroni; Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.
Goles en el primer tiempo: 9m. Luciano Herrera (N); 21m. y 25m. Diego Porcel (A) y 44m. Gabriel Florentín (A).
Incidencia en el segundo tiempo: 36m. Ever Banega expulsado (N).
Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Ever Banega por Luca Regiardo (N), Franco Orozco por Facundo Guch (N) y Darío Benedetto por Gonzalo Maroni (N); 4m. Román Riquelme por Gabriel Florentín (A), 21m. Claudio Bravo por Sebastián Prieto (A), Ismael Sosa por Diego Porcel (A), Emiliano Viveros por Hernán López Muñoz (A); Lucas Sosa por Martín Luciano (N); 33m. Rubén Bentancourt por Tomás Molina (A); 38m. Gaspar Iñiguez por Luciano Herrera (N).
