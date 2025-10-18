Torneo Clausura 2025

Argentinos Juniors le ganó a Newell’s por 3-1 y se acerca a la punta de la zona B

Con el triunfo, el equipo de Nicolás Diez término de dejar atrás la mala racha con la que comenzó el torneo y trepó al segundo puesto de la zona A, con 18 puntos, mientras que la “Lepra” está en el anteúltimo puesto del grupo, con 11 unidades.