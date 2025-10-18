Torneo Clausura 2025

Lanús le ganó a Godoy Cruz por 2 a 0 y es el nuevo líder de la zona B

Con el triunfo, el equipo de Mauricio Pellegrino alcanzó la primera posición de la zona B y se erige como el equipo con más puntos del torneo, con 26 unidades, mientras que el “Tomba” es anteúltimo del grupo con 10 puntos, a tres de la zona de descenso por tabla anual.