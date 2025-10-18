Lanús le ganó a Godoy Cruz por 2 a 0 y es el nuevo líder de la zona B

Lanús se impuso por 2 a 0 a Godoy Cruz al término del partido que disputaron este viernes por la noche, en el estadio Néstor Díaz Pérez, por la decimotercera fecha del Torneo Clausura 2025.
Con el triunfo, el equipo de Mauricio Pellegrino alcanzó la primera posición de la zona B y se erige como el equipo con más puntos del torneo, con 26 unidades, mientras que el “Tomba” es anteúltimo del grupo con 10 puntos, a tres de la zona de descenso por tabla anual.
El primer gol de la noche llegó a los 33 minutos de la primera etapa, con una gran jugada individual del defensor José Canale, mientras que el delantero Rodrigo Castillo sentenció la victoria en el cuarto minuto de descuento.
En la próxima fecha, el conjunto de la zona Sur del conurbano bonaerense deberá visitar a Banfield, para una nueva edición del “Clásico del Sur”, mientras que los mendocinos recibirán a San Martín de San Juan, en el conocido como “Clásico de Cuyo”. Ambos encuentros son con día y horario a confirmar.
La primera llegada del partido fue para el local, a los 16 minutos, mediante un centro atrás del lateral Luciano Romero para el mediocampista Rodrigo Carrera, que remató desde el piso, con un tiro ancho por el poste derecho del guardameta rival.
El “Granate” abrió el marcador en el minuto 33 del primer tiempo, cuando un gran avance del central José Canale por izquierda resultó en una pared con el volante Dylan Aquino y un desborde, aprovechando un mal achique del arquero Franco Petroli para rematar al primer palo y poner el 1-0.
El equipo mendocino no tuvo llegadas hasta los 35 minutos, con un remate lejano por izquierda del mediocampista Roberto Fernández, que salió al medio y fue contenido por el arquero Nahuel Losada.
Godoy Cruz se acercó al gol a los tres minutos de la segunda parte, cuando un córner pegó en la cabeza del defensor juvenil Luciano Romero y pasó muy cerca del travesaño.
El equipo de Mauricio Pellegrino tuvo su primer acercamiento del segundo tiempo a los 15 minutos, con un tiro libre lejano de Aquino que se fue por encima del palo horizontal.
Un minuto después, un centro fue prolongado por el delantero Agustín Auzmendi para el volante Vicente Poggi, que apareció libre por el segundo palo aunque remató sin fuerza ni dirección.
Lanús se perdió el segundo gol de la noche a los 34 minutos, con un centro del atacante Rodrigo Castillo por derecha para el extremo Eduardo Salvio, que remató de “palomita” y estrelló su disparo en el travesaño.
En el cuarto minuto de descuento, el volante Marcelino Moreno desbordó por derecha y puso un centro atrás, que fue empujado al gol por Castillo.
Estadio: Néstor Díaz Pérez.
Árbitro: Pablo Giménez.
VAR: Gastón Monsón Brizuela.
Lanús: Nahuel Losada; Armando Méndez, Ezequiel Muñoz, José Canale, Luciano Romero; Gonzalo Pérez, Ramiro Aquino; Lautaro Acosta, Alexis Canelo, Dylan Aquino; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.
Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Federico Rasmussen, Juan Morán; Misael Sosa, Vicente Poggi, Maximiliano González, Roberto Fernández; Facundo Altamira, Agustín Auzmendi. DT: Walter Ribonetto.
Gol en el primer tiempo: 33m. José Canale (L).
Gol en el segundo tiempo: 49m. Rodrigo Castillo (L).
Cambios en el segundo tiempo: 12m. Luca Martínez Dupuy por Misael Sosa (G), 18m. Gonzalo Abrego por Maximiliano González (G); Agustín Cardozo por Dylan Aquino (L) y Eduardo Salvio por Lautaro Acosta (L); 32m. Santiago Martínez por Lucas Arce (G), Luciano Pascual por Roberto Fernández (G) y Agustín Valverde por Facundo Altamira (G); 35m. Nicolás Morgantini por Armando Méndez (L) y Marcelino Moreno por Alexis Canelo (L), 40m. Sasha Marcich por José Canale (L).
