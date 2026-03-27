Torneo Apertura 2026

Argentinos Juniors le ganó a Lanús y volvió a la zona de clasificación

El local se impuso con goles de los mediocampistas Hernán López Muñoz, a los siete minutos del complemento, y Nicolás Oroz, de penal a los 10 minutos, mientras que la visita descontó en 39 del segundo tiempo, con tanto del volante Ramiro Carrera.