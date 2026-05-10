Argentinos Juniors se metió en los cuartos de final del Torneo Apertura tras vencer 2-0 a Lanús en el estadio Diego Armando Maradona. El equipo de La Paternal fue más efectivo en los momentos clave y dejó afuera al Granate.
Argentinos venció a Lanús y avanzó a cuartos de final
El Bicho ganó 2-0 en el Diego Armando Maradona con goles de Francisco Álvarez y Alan Lescano. El equipo de Nicolás Diez sigue en carrera en los playoffs.
Los goles del triunfo fueron convertidos por Francisco Álvarez, a los 28 minutos del primer tiempo, y Alan Lescano, a los 50 del complemento.
Argentinos golpeó en el primer tiempo
El partido comenzó con Lanús manejando más la pelota, pero Argentinos logró lastimar primero. A los 28 minutos, Francisco Álvarez apareció para marcar el 1-0 y encaminar la clasificación del Bicho.
El equipo de Nicolás Diez cerró la primera etapa en ventaja y con mayor claridad en ataque. Al descanso, Argentinos ya acumulaba más remates al arco que su rival, pese a que Lanús había tenido más posesión.
Lanús intentó reaccionar en el complemento con variantes ofensivas, pero no logró romper la resistencia local ni encontrar precisión en los metros finales.
Lescano sentenció la clasificación
En el segundo tiempo, Argentinos sostuvo la diferencia y administró los tiempos del partido. Lanús buscó el empate con los ingresos de Yoshan Valois, Lucas Besozzi, Felipe Peña Biafore, Matías Sepúlveda y Walter Bou.
El cierre llegó en tiempo agregado. A los 50 minutos del complemento, Alan Lescano convirtió el 2-0 y terminó de asegurar el pase del Bicho a la siguiente instancia.
El resultado también reflejó la superioridad ofensiva del local: Argentinos terminó con 15 remates al arco contra 7 de Lanús.
El Bicho sigue en carrera
Con esta victoria, Argentinos reforzó su buen historial reciente frente a Lanús y prolongó su camino en los playoffs del Torneo Apertura.
El conjunto de La Paternal venía de una derrota ante Gimnasia en la última fecha de la fase previa, pero logró recuperarse en el cruce eliminatorio y respondió en un partido decisivo.
Lanús, dirigido por Mauricio Pellegrino, quedó eliminado tras un encuentro en el que acumuló cuatro amarillas, cometió 15 faltas y no pudo transformar su posesión en situaciones suficientes para cambiar la historia.