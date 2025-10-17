Arne Slot cuestionó a Mac Allister por su arranque de temporada en Liverpool
El DT neerlandés del Liverpool se mostró molesto con el argentino Alexis Mac Allister, quien había dicho que no tuvo un buen comienzo en la Premier. “Se perdió muchos partidos”, respondió Slot. El equipo se prepara para enfrentar a Manchester United.
Arne Slot sorprendió este viernes al responder con molestia unas declaraciones de Alexis Mac Allister. El mediocampista argentino había reconocido días atrás que su temporada no había comenzado bien en Liverpool, algo que el entrenador neerlandés no dejó pasar.
El DT, que llegó esta temporada tras la salida de Jürgen Klopp, explicó que el argentino no tuvo la preparación adecuada. “Se perdió muchos partidos. Esperábamos que volviera para la pretemporada, pero no lo hizo”, dijo ante la prensa.
Duras críticas de Slot al argentino. Foto: Reuters
Slot y un mensaje directo
La respuesta fue clara: “Eso provocó que no pudiera jugar tres encuentros seguidos, así que entraba y salía. Eso nunca es ideal para un jugador”, expresó Slot, que pareció incomodado por la autocrítica del campeón del mundo.
Sin embargo, el entrenador también intentó cerrar la polémica: “Es un jugador con tanta experiencia que volverá al nivel que él y yo queremos de ahora en adelante”.
Mac Allister en el último amistoso internacional. Foto: Reuters
Un presente irregular
Mac Allister fue titular en varios encuentros, aunque con altibajos. En contraste, brilló en el amistoso de la Selección Argentina frente a Puerto Rico, donde anotó dos goles. Esa actuación reavivó las expectativas en Liverpool, que lo considera una pieza clave.
El exjugador de Brighton, Boca y Argentinos Juniors fue uno de los más utilizados por Lionel Scaloni durante el ciclo que culminó en el título en Qatar 2022.
Se viene el clásico
Liverpool, que marcha segundo en la Premier League a un punto del líder Arsenal, se prepara para el clásico ante Manchester United en Anfield. Slot enfocó su discurso en la importancia del partido y evitó prolongar el cruce con Mac Allister.
“Es el partido más visto del mundo. Tenemos que dar lo mejor de nosotros. El United tuvo un comienzo mejor de lo que muestra la tabla, así que será muy interesante”, anticipó el entrenador.
Confiado en recuperar la mejor versión de su equipo y de Mac Allister, Slot cerró con un mensaje a la hinchada: “La afición siempre nos ha apoyado. Tenemos que estar preparados, pero ellos también nos ayudarán”.
