#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Elecciones 2025
Unión
Colón
Premier League

Arne Slot cuestionó a Mac Allister por su arranque de temporada en Liverpool

El DT neerlandés del Liverpool se mostró molesto con el argentino Alexis Mac Allister, quien había dicho que no tuvo un buen comienzo en la Premier. “Se perdió muchos partidos”, respondió Slot. El equipo se prepara para enfrentar a Manchester United.

Mac Allister junto a su DT. Foto: Reuters
 21:51
Por: 

Arne Slot sorprendió este viernes al responder con molestia unas declaraciones de Alexis Mac Allister. El mediocampista argentino había reconocido días atrás que su temporada no había comenzado bien en Liverpool, algo que el entrenador neerlandés no dejó pasar.

El DT, que llegó esta temporada tras la salida de Jürgen Klopp, explicó que el argentino no tuvo la preparación adecuada. “Se perdió muchos partidos. Esperábamos que volviera para la pretemporada, pero no lo hizo”, dijo ante la prensa.

Soccer Football - Premier League - Chelsea v Liverpool - Stamford Bridge, London, Britain - May 4, 2025 Liverpool manager Arne Slot speaks with Liverpool's Dominik Szoboszlai and Alexis Mac Allister after the match REUTERS/David Klein EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..Duras críticas de Slot al argentino. Foto: Reuters

Slot y un mensaje directo

La respuesta fue clara: “Eso provocó que no pudiera jugar tres encuentros seguidos, así que entraba y salía. Eso nunca es ideal para un jugador”, expresó Slot, que pareció incomodado por la autocrítica del campeón del mundo.

Sin embargo, el entrenador también intentó cerrar la polémica: “Es un jugador con tanta experiencia que volverá al nivel que él y yo queremos de ahora en adelante”.

Oct 14, 2025; Fort Lauderdale, Florida, USA; Argentina midfielder Alexis Mac Allister (20) looks on against Puerto Rico during the second half at Chase Stadium. Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn ImagesMac Allister en el último amistoso internacional. Foto: Reuters

Un presente irregular

Mac Allister fue titular en varios encuentros, aunque con altibajos. En contraste, brilló en el amistoso de la Selección Argentina frente a Puerto Rico, donde anotó dos goles. Esa actuación reavivó las expectativas en Liverpool, que lo considera una pieza clave.

El exjugador de Brighton, Boca y Argentinos Juniors fue uno de los más utilizados por Lionel Scaloni durante el ciclo que culminó en el título en Qatar 2022.

Se viene el clásico

Liverpool, que marcha segundo en la Premier League a un punto del líder Arsenal, se prepara para el clásico ante Manchester United en Anfield. Slot enfocó su discurso en la importancia del partido y evitó prolongar el cruce con Mac Allister.

“Es el partido más visto del mundo. Tenemos que dar lo mejor de nosotros. El United tuvo un comienzo mejor de lo que muestra la tabla, así que será muy interesante”, anticipó el entrenador.

Confiado en recuperar la mejor versión de su equipo y de Mac Allister, Slot cerró con un mensaje a la hinchada: “La afición siempre nos ha apoyado. Tenemos que estar preparados, pero ellos también nos ayudarán”.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.

#TEMAS:
Premier League
Selección Argentina de Fútbol

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro