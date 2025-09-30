Con Julián Álvarez y Giuliano Simeone imparables, el Atlético goleó 5-1 al Frankfurt

El Atlético de Madrid recuperó la memoria. Tras la caída ante Liverpool, el equipo de Diego Simeone arrasó al Eintracht Frankfurt con un 5-1 por la segunda fecha de la Champions League, que tuvo como protagonistas absolutos a Julián Álvarez y Giuliano Simeone. Los dos argentinos fueron titulares, participaron en cuatro de los cinco goles y se llevaron la ovación del Metropolitano.
Apenas iban cuatro minutos cuando Giuliano filtró un pase para Julián, que amagó y dejó solo a Giacomo Raspadori para el 1-0. Desde ahí, todo fue dominio del Atleti, que no le dio respiro a su rival.
Giuliano Simeone marcó el cuarto gol y dio una asistencia en la goleada del Atleti. Foto: Reuters
Julián, asistencias y lujo; Giuliano, gol de 9
A la media hora, un córner preciso del ex River terminó en los pies de Robin Le Normand, que amplió la ventaja con un remate potente. Y antes del descanso, Julián sacó a relucir su clase con una jugada de potrero: arrastre de marcas, amague de remate y pase filtrado para que Griezmann festeje su gol número 200 en el club.
En el complemento, Giuliano marcó el cuarto con un gran cabezazo tras centro de Julián. Ya sobre el final, la “Araña” decoró la goleada picando un penal con total frialdad: fue el 5-1 definitivo y su séptimo gol en lo que va de la temporada.
Griezmann llegó a los 200 goles con el Atlético tras una jugada de lujo de la “Araña”. Foto: Reuters
Fiesta total en Madrid y esperanza renovada
Con este triunfo, el Atlético sumó sus primeros tres puntos en el Grupo D de la Champions y dejó atrás la dura derrota ante Liverpool. La actuación del equipo fue sólida, pero los flashes se los llevaron los argentinos, que parecen haber encontrado química en ataque.
Giuliano, el hijo del DT, ratificó su crecimiento. Julián, ya consolidado, demostró por qué es uno de los delanteros más versátiles del mundo. El Metropolitano, repleto, ovacionó a ambos.
