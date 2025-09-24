#HOY:

Julián Álvarez marcó su primer triplete en Europa y Atlético llega entonado al clásico

El cordobés venía de fallar un penal y dejar un gesto polémico al ser reemplazado. Este miércoles fue la figura con un hat-trick ante Rayo Vallecano en el Metropolitano. Terminó abrazado con el DT.

Julián Álvarez festeja su hat-trick ante Rayo Vallecano en el Metropolitano. (Reuters)
 23:32
Por: 

Julián Álvarez fue protagonista absoluto en la agónica victoria 3-2 del Atlético de Madrid ante Rayo Vallecano por La Liga. El delantero cordobés convirtió su primer hat-trick en Europa y disipó cualquier duda sobre su relación con Diego Simeone.

Venía de una semana turbulenta, luego de fallar un penal y dejar un gesto de fastidio en el empate frente a Mallorca. “Siempre a mí”, había dicho tras ser reemplazado. Este miércoles, todo cambió.

El primer gol y un aviso

El primer tanto llegó a los 15 minutos, con una volea cruzada tras centro de Llorente. Fue un golazo al primer palo de Batalla, excompañero suyo en River. Antes del entretiempo, Álvarez tuvo otra chance clara, pero esta vez su zurdazo se fue por encima.

El Aleti dominaba, pero en el cierre del primer tiempo llegó el empate del Rayo: un bombazo de Pep Chavarría desde afuera del área dejó sin chances a Oblak.

Soccer Football - LaLiga - Atletico Madrid v Rayo Vallecano - Riyadh Air Metropolitano, Madrid, Spain - September 24, 2025 Atletico Madrid's Julian Alvarez celebrates scoring their third goal REUTERS/Susana Vera TPX IMAGES OF THE DAYAtlético llega a 9 puntos y enfrentará al Real Madrid este sábado a las 11:15. (Reuters)

Rayo lo dio vuelta, pero Álvarez fue imparable

En el complemento, Simeone movió el banco y los de Vallecas lo aprovecharon. Álvaro García puso el 2-1 tras el aval del VAR. Atlético parecía condenado a otro traspié hasta que reapareció la figura de la noche.

Primero, Julián capturó un rebote y fusiló a Batalla para el empate. Después, a los 88', hizo el 3-2 definitivo con una acción memorable: enganchó de derecha al centro y clavó un zurdazo al ángulo. Lo celebró con Simeone. La tregua estaba sellada.

"Parte del fútbol"

Al terminar el partido, la Araña se mostró sereno: “A veces toca errar, a veces toca meter. Uno trabaja para ayudar al equipo”, declaró. Evitó polemizar con Simeone y se enfocó en lo que viene: “En casa, con nuestra gente, va a ser un lindo espectáculo”, dijo sobre el clásico con Real Madrid del sábado.

Soccer Football - LaLiga - Atletico Madrid v Rayo Vallecano - Riyadh Air Metropolitano, Madrid, Spain - September 24, 2025 Atletico Madrid coach Diego Simeone and Julian Alvarez celebrate after the match REUTERS/Susana VeraDiego Simeone abrazó al cordobés tras el tercer gol: la polémica quedó atrás. (Reuters)

Atlético suma 9 puntos en 6 fechas y el derbi ante el líder del torneo será una prueba clave. Julián Álvarez, en su mejor versión, llega listo para brillar otra vez.

