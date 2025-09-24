Miguel Ángel Russo volvió a ser hospitalizado y no dirigió la práctica de Boca
El entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, fue internado nuevamente este miércoles en una clínica porteña para estudios médicos programados. No estuvo en la práctica y pasará la noche en observación.
Russo fue internado por estudios programados y no dirigió la práctica del miércoles.
Miguel Ángel Russo fue internado este miércoles en un sanatorio de la Ciudad de Buenos Aires para someterse a chequeos médicos previamente pautados. El técnico de Boca, de 69 años, no participó del entrenamiento del plantel y permanecerá en la clínica hasta este jueves.
Los estudios no responden a una urgencia médica, aunque el cuadro de salud del entrenador sigue siendo monitoreado de cerca por el club.
Una seguidilla de episodios
Esta internación se produce apenas dos días después de otra hospitalización por un cuadro de deshidratación, de la que había recibido el alta en pocas horas. Además, a comienzos de septiembre Russo estuvo una semana en la clínica Fleni debido a una infección urinaria que lo mantuvo alejado del equipo.
En aquella ocasión, el DT tampoco pudo dirigir los entrenamientos y recién retomó sus funciones días después, antes del partido ante Rosario Central.
El día a día en Boca
Mientras Russo continúa bajo observación médica, la práctica de este miércoles fue conducida por Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez. El equipo se prepara para visitar este sábado a Defensa y Justicia en Florencio Varela, en un encuentro correspondiente a la Liga Profesional que contará con público visitante.
La preocupación también gira en torno a Edinson Cavani, quien sigue sin recuperarse de una distensión en el psoas derecho. El delantero uruguayo está casi descartado para el duelo ante el "Halcón", y el cuerpo técnico evalúa alternativas ofensivas para un partido clave.
Rechazo a los rumores y apoyo del club
Tras el empate ante Central, Russo había cuestionado públicamente las especulaciones sobre su estado: “Hubo muchos que dijeron tonterías. El que sabe sobre su salud es uno mismo”, expresó con molestia. La dirigencia xeneize sigue de cerca su evolución, sin apresurar los tiempos de recuperación.
El regreso a la conducción del equipo dependerá de los resultados de los estudios y de la evolución clínica que se determine en las próximas horas.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.