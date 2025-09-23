Boca y Racing de Chivilcoy le dan inicio a La Liga Nacional 2025/26

La temporada 2025-26 de La Liga Nacional de Básquetbol se pone en marcha este miércoles 24 de septiembre con un cruce prometedor: Boca Juniors, campeón vigente, se enfrenta al recién ascendido Racing de Chivilcoy, ganador de La Liga Argentina.
Este miércoles 24 de septiembre a las 21.30 comienza una nueva temporada de la LNB. El campeón Boca recibe al debutante Racing de Chivilcoy en la Bombonerita. Habrá 19 equipos, torneos intermedios, presencia internacional y un nuevo formato de playoffs.
El duelo se disputará desde las 21.30 en la Bombonerita y marcará el inicio de un calendario extenso, que incluye 19 clubes, recesos, torneos intermedios y representación internacional.
La Asociación de Clubes (AdC) diagramó el fixture contemplando las fechas FIBA y los torneos internacionales. El cierre de la Fase Regular será el 19 de abril de 2026, con recesos durante las Fiestas de fin de año (22 al 25 de diciembre y 30 de diciembre al 5 de enero).
Boca, Instituto y Obras participarán de la BCLA; Quimsa, Regatas y Oberá harán lo propio en la Liga Sudamericana. Además, habrá dos torneos especiales: la Supercopa de La Liga entre Boca e Instituto, y la renovada Copa Islas Malvinas, con los mejores clasificados al cierre de la primera rueda.
Cada equipo disputará 36 partidos bajo el sistema de todos contra todos. Los mejores 12 accederán a la postemporada: los cuatro primeros avanzan directo a cuartos de final, mientras que los del 5° al 12° jugarán la Reclasificación.
Las series de playoffs serán al mejor de cinco juegos, salvo las Finales que se disputarán al mejor de siete. La estructura apunta a mantener la competitividad hasta el final.
Los primeros partidos se disputarán entre miércoles y domingo, con encuentros destacados como Quimsa vs Instituto, San Lorenzo vs Peñarol, y San Martín vs Atenas.
