Boca y Racing de Chivilcoy le dan inicio a La Liga Nacional 2025/26

Este miércoles 24 de septiembre a las 21.30 comienza una nueva temporada de la LNB. El campeón Boca recibe al debutante Racing de Chivilcoy en la Bombonerita. Habrá 19 equipos, torneos intermedios, presencia internacional y un nuevo formato de playoffs.

Vega seguirá siendo el referente de Boca. Foto: Gentileza
 18:52
Por: 

La temporada 2025-26 de La Liga Nacional de Básquetbol se pone en marcha este miércoles 24 de septiembre con un cruce prometedor: Boca Juniors, campeón vigente, se enfrenta al recién ascendido Racing de Chivilcoy, ganador de La Liga Argentina.

El duelo se disputará desde las 21.30 en la Bombonerita y marcará el inicio de un calendario extenso, que incluye 19 clubes, recesos, torneos intermedios y representación internacional.

Calendario, copas y ventanas FIBA

La Asociación de Clubes (AdC) diagramó el fixture contemplando las fechas FIBA y los torneos internacionales. El cierre de la Fase Regular será el 19 de abril de 2026, con recesos durante las Fiestas de fin de año (22 al 25 de diciembre y 30 de diciembre al 5 de enero).

Boca, Instituto y Obras participarán de la BCLA; Quimsa, Regatas y Oberá harán lo propio en la Liga Sudamericana. Además, habrá dos torneos especiales: la Supercopa de La Liga entre Boca e Instituto, y la renovada Copa Islas Malvinas, con los mejores clasificados al cierre de la primera rueda.

Formato y sistema de competencia

Cada equipo disputará 36 partidos bajo el sistema de todos contra todos. Los mejores 12 accederán a la postemporada: los cuatro primeros avanzan directo a cuartos de final, mientras que los del 5° al 12° jugarán la Reclasificación.

Las series de playoffs serán al mejor de cinco juegos, salvo las Finales que se disputarán al mejor de siete. La estructura apunta a mantener la competitividad hasta el final.

Agenda de la primera semana

Los primeros partidos se disputarán entre miércoles y domingo, con encuentros destacados como Quimsa vs Instituto, San Lorenzo vs Peñarol, y San Martín vs Atenas.

Miércoles 24 de septiembre

  • 21.30: Boca Juniors vs Racing (CH)

Jueves 25

  • 20.30: Platense vs Ferro
  • 21.00: La Unión vs Regatas
  • 21.30: Quimsa vs Instituto

Viernes 26

  • 20.30: San Lorenzo vs Peñarol
  • 21.00: San Martín vs Atenas

Sábado 27

  • 11.00: Olímpico vs Instituto

Domingo 28

  • 20.00: Ferro vs Peñarol
  • 20.30: Regatas vs Atenas
  • 21.00: Quimsa vs Argentino

