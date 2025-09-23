Este miércoles

Boca y Racing de Chivilcoy le dan inicio a La Liga Nacional 2025/26

Este miércoles 24 de septiembre a las 21.30 comienza una nueva temporada de la LNB. El campeón Boca recibe al debutante Racing de Chivilcoy en la Bombonerita. Habrá 19 equipos, torneos intermedios, presencia internacional y un nuevo formato de playoffs.