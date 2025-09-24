Copa Sudamericana

Videos: en un partido con incidentes, Lanús igualó en Brasil ante Fluminense y se metió en semifinales

El comienzo del complemento se vio demorado por incidentes en las tribunas entre los hinchas de Lanús y la Policía brasileña. Miembros de la fuerza de seguridad en Rio de Janeiro comenzaron a golpear y reprimir a la parcialidad visitante por presuntos disturbios entre miembros de la barra del equipo argentino en los baños del recinto.