Resumen de ascenso: Triunfos de Atlético de Rafaela y Argentino de Rosario

Atlético de Rafaela sigue con su andar protagonista en el Torneo Federal A y mantiene su invicto luego de la sexta fecha de la segunda etapa del certamen. La Crema recibió este sábado a Independiente de Chivilcoy con la obligación de ganar para mantenerse en la cima de la tabla de posiciones de la zona campeonato B.
El equipo dirigido por Iván Juárez comenzó en los primeros minutos del partido con el empuje necesario para ir a buscar el resultado en el Nuevo Monumental. Fue así que a los 19 minutos del primer tiempo Lucas Albertengo abrió de cabeza el marcador luego de un centro de Facundo Affranchino.
En el complemento, la visita salió decidida por la igualdad. Sin embargo, Atlético aguantó y con algunos cambios el entrenador logró darle la frescura necesaria al equipo incluso para poder ampliar el marcador. De esta forma, Atlético se llevó una importante victoria por la mínima diferencia para continuar en la cima de la tabla.
En la misma zona compite 9 de Julio de Rafaela, que este fin de semana cayó en Formosa ante San Martín por 2 a 0 y perdió su invicto en esta fase del certamen. El encuentro se disputó el domingo en la capital formoseña.
El cotejo comenzó con un trámite parejo, sin embargo sobre el final del primer tiempo Matías Vicedo anotó de penal el primer gol para el equipo local. Si bien el León intentó ir por la igualdad en el segundo tiempo, finalmente San Martín liquidó el encuentro con un tanto de Dylan Leiva en una jugada de contragolpe. Para colmo, Sebastián Acuña fue expulsado en el equipo juliense y no podrá estar ante Sportivo Belgrano.
Con estos resultados, Atlético es líder del grupo con 13 unidades, mientras que 9 de Julio está 6to. con 6, y por ahora fuera de la zona de clasificación por el primer ascenso. En la fecha 7, la Crema visitará a Juventud Antoniana de Salta (7mo., 4 puntos) el domingo a las 16.30, mientras que “El 9” será local de Sportivo Belgrano (2do., 12 puntos) también el domingo a las 16hs.
Por otro lado, los equipos santafesinos en la zona reválida B no pudieron sumar unidades. Sportivo Las Parejas cayó 3 a 2 como local ante Defensores de Belgrano de Villa Ramallo.
El encuentro se disputó este domingo en el sur provincial, y comenzó con la visita mejor parada en el campo de juego. El Elefante se puso al frente en el marcador en la primera mitad gracias a los goles de Federico Gay y Franco Olego.
El Lobo salió al complemento decidido a descontar, pero a los 20 minutos de dicha etapa llegó el 3 a 0 gracias a un gol de Adrián Rodríguez. Sobre el final del partido, Sportivo emparejó con los descuentos de Ignacio González y Agustín Arcando, pero no pudo igualar el encuentro.
Por su parte, Ben Hur sufrió una dura derrota este domingo en Posadas al caer 4 a 1 ante Bartolomé Mitre. El elenco local comenzó con todo, y antes de la media hora ya estaba 3 a 0 arriba. Emanuel Mercado, el arquero Ezequiel Bachke de penal y Gonzalo Melgarejo se encargaron de marcar para Mitre en la primera mitad. Antes del entretiempo Enzo Fernández anotó para el Lobo rafaelino. Sobre el final del partido Ignacio Valsangiácomo marcó el 4 a 1 definitivo.
De esta manera Sportivo Las Parejas está 3ero. con 10 puntos, en zona de clasificación a la próxima etapa de la reválida, mientras que la BH está 8vo. con 7, por ahora fuera de todo. En la fecha 7 Sportivo visitará a Gimnasia de Concepción del Uruguay y Ben Hur recibirá a Sol de América de Formosa.
Primera C
Por la jornada 23 del certamen de Primera C Argentino de Rosario logró una importante victoria el viernes ante Deportivo Paraguayo por 3 a 0. El duelo se jugó en el estadio José Martín Olaeta, y representó el tercer triunfo consecutivo de los dirigidos por Gerardo “Gede” Martino.
El Salaíto se adueñó del partido de punta a punta, y en el primer tiempo abrió el encuentro con un gol de Nelson Ávalos. En el complemento Tomás Dopazo y Gonzalo Atardo sellaron la goleada para los rosarinos.
El Albo llegó a los 38 puntos y se mantiene en la cuarta colocación de la zona B. El líder es Camioneros (49), seguido por Luján (44) y Estrella del Sur (39).
Central Córdoba debió quedar libre en esta fecha y por la victoria de Berazategui el Matador quedó en la tercera colocación del grupo A con 38 unidades. El Charrúa está detrás de Ituzaingó (42 puntos) y del Naranja, que acumula 40.
El próximo fin de semana Argentino visitará a un rival directo como Luján, mientras que Córdoba recibirá a Mercedes en el Gabino Sosa.
Recordamos que en total se disputarán 26 jornadas, y los primeros de cada zona jugarán una final entre sí para definir el primer ascenso. El segundo saldrá del reducido al cual clasificarán los primeros siete de cada grupo, junto al perdedor de la primera final.
