Fútbol

Resumen de ascenso: Triunfos de Atlético de Rafaela y Argentino de Rosario

La Crema se impuso 1 a 0 a Independiente de Chivilcoy, mientras que el Salaíto goleó 3 a 0 a Deportivo Paraguayo. Derrotas de 9 de Julio ante San Martín de Formosa, Ben Hur contra Mitre de Posadas y Sportivo Las Parejas en manos de Defensores de Villa Ramallo.