Audi inicia su camino en la Fórmula 1 con las primeras vueltas del R26 en Barcelona
Audi dio este viernes el primer paso concreto de su ambicioso proyecto en la Fórmula 1 al poner en pista su monoplaza de 2026 en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Con un shakedown limitado por reglamento, la escudería alemana comenzó a evaluar su nuevo auto en el inicio de una etapa histórica para la marca.
Audi pone primera en la Fórmula 1 2026 con su primer shakedown en Barcelona
El nuevo equipo Audi de Fórmula 1 se convirtió en el primero en estrenar en pista un monoplaza diseñado bajo el reglamento técnico de 2026. El escenario elegido fue el Circuit de Barcelona-Catalunya, donde el R26 completó un shakedown destinado principalmente a comprobaciones iniciales y grabaciones promocionales.
Audi pone primera en la Fórmula 1 2026 con su primer shakedown en Barcelona
Los pilotos titulares del equipo, Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto, se turnaron al volante durante la jornada, en la que el auto pudo recorrer un máximo de 200 kilómetros, tal como lo establece la normativa de la FIA. Además, se utilizaron neumáticos de demostración provistos por Pirelli, sin recurrir a los compuestos oficiales de carrera.
El primer contacto del Audi R26 con el asfalto
Según testigos presentes en el circuito, el monoplaza rodó sin una decoración definitiva: lució una carrocería completamente negra, con apenas un logotipo visible, en línea con la discreción habitual de estas primeras salidas a pista.
Filmiki z krzaków, zdjęcia kalulatorem... proszę państwa, zaczyna się najlepszy okres presezonu.
Tampoco se reportaron inconvenientes técnicos relevantes, aunque la unidad de potencia no fue exigida al máximo.
El debut en pista del R26 se produjo pocos días después de que Audi difundiera públicamente el primer encendido del monoplaza, un hito simbólico en la consolidación del proyecto.
La marca alemana ingresará oficialmente a la Fórmula 1 en la temporada 2026 como equipo integral, tras tomar el control total de la estructura de Sauber.
El primer contacto del Audi R26 con el asfalto
Mattia Binotto, responsable del programa Audi F1, destacó la relevancia del momento: “Un fire-up siempre es especial, pero este marca un nuevo comienzo. Es el resultado tangible de nuestra ambición colectiva y del intenso trabajo realizado en Neuburg y Hinwil. Ver cómo todos los elementos se unen por primera vez genera una energía muy fuerte en todo el proyecto”.
Un proyecto integral que marca un nuevo comienzo
En la misma línea, el director del equipo Audi Revolut F1 Team, Jonathan Wheatley, subrayó el valor operativo del paso dado: “Este encendido exitoso valida la calidad del trabajo y la colaboración entre todos los departamentos. Nos da un impulso clave de cara a las próximas fases de desarrollo y pone en el horizonte nuestro debut competitivo en Melbourne”.
Audi pone primera en la Fórmula 1 2026 con su primer shakedown en Barcelona
Con este primer shakedown, Audi inicia formalmente un camino que apunta a largo plazo y que tendrá en la temporada 2026 el punto de partida de una nueva era tanto para la Fórmula 1 como para la propia marca de los cuatro anillos.