Temporada 2026

Audi inicia su camino en la Fórmula 1 con las primeras vueltas del R26 en Barcelona

Audi dio este viernes el primer paso concreto de su ambicioso proyecto en la Fórmula 1 al poner en pista su monoplaza de 2026 en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Con un shakedown limitado por reglamento, la escudería alemana comenzó a evaluar su nuevo auto en el inicio de una etapa histórica para la marca.