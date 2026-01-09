SF-26: el nombre del Ferrari que buscará devolver a la Scuderia a la cima en 2026
Ferrari confirmó que su monoplaza para la temporada 2026 de Fórmula 1 se denominará SF-26, en un año clave marcado por el cambio reglamentario más profundo de la categoría en décadas y por la necesidad de revertir una campaña 2025 sin victorias. La Scuderia apuesta fuerte a un nuevo comienzo técnico y deportivo bajo la conducción de Fred Vasseur.
Ferrari devela el SF-26 y encara un año decisivo bajo el nuevo reglamento de la F1
El auto que durante su desarrollo interno fue conocido como Proyecto 678 adoptará finalmente el nombre SF-26, respetando la línea de denominación utilizada por Ferrari en sus modelos recientes. La confirmación llega en un contexto de máxima expectativa, ya que 2026 marcará el inicio de una Fórmula 1 completamente renovada, con cambios estructurales en aerodinámica, chasis y unidades de potencia.
Tras una temporada 2025 decepcionante —cuarta en el Campeonato de Constructores y sin triunfos en grandes premios—, la escudería de Maranello decidió en abril redirigir de manera anticipada todos sus recursos técnicos hacia el desarrollo del nuevo auto.
La determinación refleja la magnitud del desafío y la convicción de que el cambio normativo ofrece una oportunidad única para reposicionarse frente a sus rivales.
Un año decisivo para Leclerc, Hamilton y el proyecto Ferrari
En el plano deportivo, Charles Leclerc volvió a mostrar regularidad en 2025, pero finalizó quinto en el campeonato de pilotos, mientras crece la presión por contar con un coche verdaderamente competitivo. Para el monegasco, 2026 representa un punto de inflexión: “Es ahora o nunca”, aseguró, al destacar la motivación interna del equipo frente al nuevo ciclo reglamentario.
Por su parte, Lewis Hamilton atravesó un complejo primer año con Ferrari tras su llegada desde Mercedes. Más allá de una victoria temprana en la carrera sprint de Shanghái, su adaptación fue más lenta de lo esperado.
El siete veces campeón del mundo confía en que el abandono progresivo de la era de los coches de efecto suelo juegue a favor de su estilo de conducción y le permita relanzar su etapa en Maranello.
Presentación inminente y una apuesta técnica “agresiva”
Ferrari presentará oficialmente el SF-26 el 23 de enero en su sede de Maranello, junto con la decoración definitiva, antes de realizar un breve shakedown en el circuito de Fiorano. El propio Fred Vasseur reconoció que el cronograma de trabajo será extremo, con el ensamblaje final del coche previsto apenas un día antes del lanzamiento.
“Será agresivo, sin dudas. Terminaremos el auto el día previo a la presentación, pero creemos que todos los equipos estarán en una situación similar”, explicó el jefe del equipo, que fijó objetivos ambiciosos para extender el desarrollo del monoplaza hasta el último momento posible.
Con el SF-26, Ferrari no solo presenta un nuevo coche, sino que pone en juego gran parte de su credibilidad deportiva en el inicio de una era que puede redefinir su futuro en la Fórmula 1.