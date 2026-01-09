Fórmula 1

SF-26: el nombre del Ferrari que buscará devolver a la Scuderia a la cima en 2026

Ferrari confirmó que su monoplaza para la temporada 2026 de Fórmula 1 se denominará SF-26, en un año clave marcado por el cambio reglamentario más profundo de la categoría en décadas y por la necesidad de revertir una campaña 2025 sin victorias. La Scuderia apuesta fuerte a un nuevo comienzo técnico y deportivo bajo la conducción de Fred Vasseur.