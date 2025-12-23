El autódromo Gálvez inicia un ambicioso plan de obras para recibir al MotoGP
Las obras comenzarán en enero de 2026 y apuntan a una renovación integral del autódromo Oscar y Juan Gálvez, con el objetivo de adecuarlo a estándares internacionales para el regreso del MotoGP y, a más largo plazo, de la Fórmula 1.
El Gálvez se moderniza con la mira puesta en el regreso de grandes categorías internacionales
El autódromo Oscar y Juan Gálvez se prepara para atravesar una de las transformaciones más profundas de su historia. El tradicional escenario porteño será reformado en su estructura base con el objetivo de modernizar sus instalaciones, reconfigurar la pista y adecuarse a los estándares exigidos por las principales categorías internacionales del automovilismo y el motociclismo.
El ambicioso proyecto fue anunciado en julio de este año y cuenta con la ingeniería del reconocido diseñador Hermann Tilke, responsable de numerosos circuitos del calendario de la Fórmula 1. La iniciativa apunta a recuperar el protagonismo internacional del denominado “Coliseo Porteño”, que supo ser sede de competencias de primer nivel hasta fines del siglo pasado.
Un rediseño con debates y consensos
Desde su presentación, el proyecto generó resistencia, especialmente por las modificaciones previstas en el histórico circuito 12, emblema del Turismo Carretera. Ante las críticas, se presentaron nuevos planos que contemplan la coexistencia de distintos trazados, manteniendo uno de ellos al tradicional “12”, aunque con una nueva configuración que elimina la clásica “S del ciervo”.
El Gálvez se moderniza con la mira puesta en el regreso de grandes categorías internacionales
Esta instancia de revisión permitió avanzar en consensos entre autoridades, categorías nacionales y actores del automovilismo, buscando equilibrar la modernización del trazado con la preservación de su identidad histórica.
Etapas de obra y cambios estructurales
El primer tramo de las obras, ya adjudicado, comenzará en enero de 2026 y se enfocará en la renovación total de la zona de boxes, con la construcción de nuevas instalaciones y una ampliación de la capacidad operativa.
El Gálvez se moderniza con la mira puesta en el regreso de grandes categorías internacionales
También se intervendrán el paddock, la sala de prensa y los espacios destinados a equipos y servicios, incorporando mayores comodidades y estándares internacionales. Aún resta definir la reubicación de los comercios que actualmente funcionan en ese sector.
La segunda etapa, que se encuentra en proceso de licitación, contempla la reforma estructural de la pista, que pasará a ser de primer nivel y modificará su dibujo actual. Según lo previsto, se eliminará la histórica tribuna 15, tradicionalmente ocupada por la hinchada de Chevrolet.
Si los plazos se cumplen y la primera etapa no sufre demoras, estas obras podrían comenzar en febrero. Posteriormente, se prevé una tercera fase de inspección y homologación.
El Gálvez se moderniza con la mira puesta en el regreso de grandes categorías internacionales
En cuanto al calendario internacional, el MotoGP regresaría a la Argentina en 2027, tras 28 años de ausencia, siempre y cuando se cumplan los tiempos y requisitos establecidos. La posibilidad de un retorno de la Fórmula 1 aparece como un objetivo más lejano, dado que sus exigencias son aún más estrictas. La última carrera de la máxima categoría en Buenos Aires se disputó en 1998.