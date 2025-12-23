Motociclismo

El autódromo Gálvez inicia un ambicioso plan de obras para recibir al MotoGP

Las obras comenzarán en enero de 2026 y apuntan a una renovación integral del autódromo Oscar y Juan Gálvez, con el objetivo de adecuarlo a estándares internacionales para el regreso del MotoGP y, a más largo plazo, de la Fórmula 1.